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Дуейн Джонсон та Емілі Блант зіграють в екранізації коміксу Ball And Chain

Дуейн Джонсон та Емілі Блант зіграють в екранізації коміксу Ball And Chain
14:06 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новини культури:Передбачається, що проектом зацікавлена платформа Netflix.

Емілі Блант і Дуейн "Скеля" Джонсон зіграють супергероїв в екранізації коміксу Ball And Chain.

Про це повідомляє Deadline. Зазначається, що сценарій до фільму напише Емілі В. Гордон, відома по фільму «Кохання — хвороба» а продюсером виступить Кевін Мішер.

Передбачається, що проектом зацікавлена платформа Netflix, але офіційної інформації поки немає.

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Серія коміксів Ball And Chain вийшла в 1999 році. Сюжет присвячений проблемній подружній парі, яка отримала надздібності від метеорита з космосу. Незабаром вони стикаються з необхідністю возз'єднатися, оскільки їх нові здібності працюють тільки тоді, коли подружжя разом.

Дуейн Джонсон і Емілі Блант вже працювали разом у пригодницькому фільмі "Круїз по джунглях".

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Все по темі:

Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Netflix, Ball And Chain.
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