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Каннський кінофестиваль не проводитимуть в цьому році
Каннський кінофестиваль не проводитимуть в цьому році

Каннський кінофестиваль не проводитимуть в цьому році

Каннський кінофестиваль не проводитимуть в цьому році
07:18 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини культури:Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Проведення Канського кінофестивалю в його традиційному форматі в 2020 році, швидше за все, не відбудеться. 

Замість цього буде озвучено список фільмів, відібраних для огляду в рамках фестивалю, який буде називатися "Канни-2020". Фільми з цього списку покажуть на осінніх фестивалях в Торонто, Довіллі, Ангулемі, Сан Себастьяні, Нью-Йорку, Пусані і Ліоні. Покази триватимуть до весни 2021 року.

"На сьогоднішній день організація фізичного фестивалю здається нам складною, тому ми оголосимо фільми з секції на початку червня", - сказав представник фестивалю.

Нагадаємо, раніше планувалося, що Каннський кінофестиваль через коронавірус відбудеться вперше в онлайн-режимі.

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Каннский кинофестиваль, Не відбудеться.
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