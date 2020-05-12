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"Папаньки" 2 сезон: що відомо про комедійний серіал

"Папаньки" 2 сезон: що відомо про комедійний серіал
14:43 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:В Україні стартував показ 2 сезоні розважального серіалу "Папаньки".

"Папаньки" 2 сезон: як створювали серіал

Ще восени 2018 року на телеекранах відбулась прем'єра перших серій "Папаньки". Придумали комедійний сюжет та екранізували його представники "Дизель Студіо". Тому глядачі не могли втримати сміху від життєвих ситуацій, з якими стикаються 4 звичайні родини. 

Після шаленого успіху першого сезону "Папаньки" автори проєкту вирішили створити продовження серіалу. Оскільки всі події відбуваються у Києві, зйомки проходили у спальних районах столиці. Окрім цього, режисери створювали кадри у лісі та на озері, що на Київщині. Точні локації представники серіалу "Папаньки" поки не розсекречували. 

Сюжет серіалу

Комедійний серіал розкаже історію чотирьох друзів, які живуть в одному будинку. Кожен із них – молодий татусь, який стикається з проблемами батьківства та має свої непорозуміння з дружиною. Усім чоловіки діляться один з одним, що нагадало глядачам серіал "Секс і місто".

У 2 сезоні головні герої зустрінуться за пів року після останніх подій. "Папаньки" чекатимуть на нові пригоди, які їм подарує сімейне життя. Так, у родині Єгора та Свєти виникнуть фінансові труднощі. Додаватиме проблем батьку і його син Ігор, який звик до розкішного життя.

А от у ловеласа Саші з'явиться дорослий син. Чоловік не був готовий до сімейних стосунків, однак вживатись у роль татуся доведеться досить швидко. 

Чимало курйозних ситуацій відбудеться і в житті багатодітного татуся Жені Малишева. Його дружина вирішила повернутись у сім'ю, не знаючи, що для неї підготувала її "люба" свекруха. 

Водночас Микита та його дружина Іра тільки стали батьками. Закохана пара переживає непростий етап у житті кожного: всі їхні плани змінює дитина, яка потребує всієї уваги дорослих. До всього і на роботі у Микити не все гаразд, тому його нерви вже на грані. 

Головні актори і ролі:

  • Єгор Крутоголов – Єгор
  • Євген Гашенко – Микита
  • Євген Сморигін – Женя
  • Андрій Федінчик – Саша
  • Лілія Ребрик – Свєта, дружина Єгора
  • Ольга Арутюнян – Ірина, дружина Микити
  • Ольга Атанасова – дружина Жені Малишева
  • Вікторія Булітко – колега Микити з банку
  • Надія Кондратовська – мама Жені Тамара Броніславівна

У серіалу "Папаньки" також зіграли діти. Зокрема, перші ролі отримали:

  • Дем'ян Шиян – Ігор
  • Кіра Подільська – Яна
  • Олексій Сморигін – Макс
  • Вероніка Лук'яненко – Вікторія
  • Анжеліка Ешбаева – донька Микити

Графік виходу серій 2 сезону "Папаньки"

Прем'єра серіалу "Папаньки 2" відбулась на телеканалі СТБ 11 травня. Відомо, що 2 сезон складатиметься з 16 епізодів, які транслюватимуть з понеділка до п'ятниці.

1 і 2 серії – 11 травня 2020
3 і 4 серії – 12 травня 2020
5 і 6 серії – 13 травня 2020
7 і 8 серії – 14 травня 2020
9 і 10 серії – 18 травня 2020
11 і 12 серії – 19 травня 2020
13 і 14 серії – 20 травня 2020
15 і 16 серії – 21 травня 2020

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