В мережі з'явився постер спін-офу стрічки "Люди Ікс"

Стало відомо, коли відбудеться прем'єра фільму Джоша Буна "Нові мутанти".
На офіційному акаунті картини в Twitter опублікували постер з датою виходу - спін-оф "Людей Ікс" з'явиться на екранах 28 серпня 2020 року.
Реліз фільму вже неодноразово переносився, але 20th Century Studios має намір все ж таки показати стрічку в кінотеатрах.
we’re back pic.twitter.com/JsoRciPYpj— New Mutants (@NewMutantsFilm) May 13, 2020
Нагадаємо, у центрі сюжету - група підлітків-мутантів, яких зіграли Блю Гант, Чарлі Гітон, Мейсі Вільямс, Аня Тейлор-Джой і Генрі Зага. Підлітки із суперздатностями перебувають на лікуванні в спеціальній установі. Героям доведеться зіткнутися із власними демонами і врятувати світ від руйнування.