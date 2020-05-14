В мережі з'явився постер спін-офу стрічки "Люди Ікс"

Новини культури:Фільм "Нові мутанти" з'явиться на екранах 28 серпня 2020 року.

Стало відомо, коли відбудеться прем'єра фільму Джоша Буна "Нові мутанти".

На офіційному акаунті картини в Twitter опублікували постер з датою виходу - спін-оф "Людей Ікс" з'явиться на екранах 28 серпня 2020 року.

Реліз фільму вже неодноразово переносився, але 20th Century Studios має намір все ж таки показати стрічку в кінотеатрах.

Нагадаємо, у центрі сюжету - група підлітків-мутантів, яких зіграли Блю Гант, Чарлі Гітон, Мейсі Вільямс, Аня Тейлор-Джой і Генрі Зага. Підлітки із суперздатностями перебувають на лікуванні в спеціальній установі. Героям доведеться зіткнутися із власними демонами і врятувати світ від руйнування.