Канал CBS зніме новий серіал

Новини культури:Канал CBS анонсував новий серіал Зоряний шлях (Star Trek): він розповість про події, які сталися до того, як Кірк став капітаном корабля Ентерпрайз.

Про це повідомляє The Hollywood reporter

«Канал CBS зробив пряме замовлення на серіал «Зоряний шлях: Країна нові світи». Дія відбувається за 3 десятиліття до того, як капітан Кірк піднявся на «Ентерпрайз» і очолив його. Серіал розповість про дослідженні нових світів», - йдеться в повідомленні.

У новому серіалі з'являться актори Ітан Пек, Енсон Маунт і Ребекка Ромейн, які грали Пайка, Спока і Номер один у «Зоряному шляху: Діскавері».

Займатися новим серіалом, як і всіма іншими проектами "Зоряного шляху" на CBS, буде Алекс Курцман.