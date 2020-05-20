Скачать
Середа, 20.05.2020
Палестина виходить з усіх угод зі США та Ізраїлем
Палестина виходить з усіх угод зі США та Ізраїлем
США виділили Україні понад $15 мільйонів для боротьби з коронавірусом
США виділили Україні понад $15 мільйонів для боротьби з коронавірусом
Арум: "Плануємо провести бій Ломаченка і Лопеса у вересні"
Арум: "Плануємо провести бій Ломаченка і Лопеса у вересні"
Рада внесла у порядок денний сесії 77 законопроєктів
Рада внесла у порядок денний сесії 77 законопроєктів

Наступний Оскар можуть перенести через пандемію

Наступний Оскар можуть перенести через пандемію
10:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини культури:Американська академія кінематографічних мистецтв і наук розгляне питання про перенесення 93-ї церемонії «Оскар» у зв’язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Variety з посиланням на джерела.

«93-і «Оскари» не відбудуться до лютого, але Академія кінематографічних мистецтв і наук розглядає питання про перенесення «великої ночі» », - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, остаточного рішення в даному питанні ще не прийняли.

Наразі 93-я церемонія «Оскар» запланована на 28 лютого 2021 року. Однак у зв’язку з коронавірусом у світі церемонію можуть відкласти.

У самій Академії відмовилися коментувати новину.

Netflix створив курйозну комедію про Євробачення

Раніше директор американської академії Девід Рубін заявив, що ще зарано говорити, як церемонія «Оскар» може змінитися на тлі пандемії коронавірусу (COVID-19).

Як повідомлялося, цього року переможцем кінопремії «Оскар» у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» вперше в історії стали іншомовні «Паразити».

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кинопремия, Оскар, Пандемия, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перехід до адаптивного карантину: які заборони скасують
02 Разумков: Наші лікарі працюють на 110 %, у чиновників показник буде все ж таки менше
03 Россійський гелікоптер розбився під Москвою: екіпаж загинув
04 Коронавірус: Канада й США залишають спільний кордон закритим
05 Співпраця з іранським авіаперевізником: США наклали санкції на компанію з Китаю
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні вже 19 230 випадків коронавірусу
В Україні вже 19 230 випадків коронавірусу
Київ стоїть в заторах: яка зараз ситуація на дорогах
Київ стоїть в заторах: яка зараз ситуація на дорогах
У ЗСУ за добу підтвердили ще 5 випадків Covid-19
У ЗСУ за добу підтвердили ще 5 випадків Covid-19
У додатку Google з’явився &quot;темний режим&quot;
У додатку Google з’явився "темний режим"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся