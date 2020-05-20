Наступний Оскар можуть перенести через пандемію

Новини культури:Американська академія кінематографічних мистецтв і наук розгляне питання про перенесення 93-ї церемонії «Оскар» у зв’язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє Variety з посиланням на джерела.

«93-і «Оскари» не відбудуться до лютого, але Академія кінематографічних мистецтв і наук розглядає питання про перенесення «великої ночі» », - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, остаточного рішення в даному питанні ще не прийняли.

Наразі 93-я церемонія «Оскар» запланована на 28 лютого 2021 року. Однак у зв’язку з коронавірусом у світі церемонію можуть відкласти.

У самій Академії відмовилися коментувати новину.

Раніше директор американської академії Девід Рубін заявив, що ще зарано говорити, як церемонія «Оскар» може змінитися на тлі пандемії коронавірусу (COVID-19).

Як повідомлялося, цього року переможцем кінопремії «Оскар» у найпрестижнішій категорії «Найкращий фільм» вперше в історії стали іншомовні «Паразити».