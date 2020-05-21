Шарліз Терон показала тизер і постер до фільму "Стара гвардія"

Новини культури:В центрі сюжету стрічки Netflix виявляється група безсмертних воїнів.

Раніше в мережі з'явилися перші кадри з майбутнього фільму Джини Прінс-Байтвуд "Стара гвардія", а зараз виконавиця головної ролі Шарліз Терон виклала в Twitter тизер фільму.

В центрі сюжету стрічки Netflix, заснованій на однойменному коміксі Грега Рукі і Леонардо Фернандеза, виявляється група безсмертних воїнів. Герої протягом століть працювали найманцями, але за весь цей час так і не змогли зрозуміти, чому вони не можуть померти. А в якийсь момент одна впливова компанія відкриває полювання на членів цієї групи, щоб розкрити таємницю їхнього безсмертя.

Очолює загін відважна Андромаха из Скіфії (для друзів Енді), яку зіграла Шарліз Терон. Її героїня прожила вже багато тисяч років і брала участь практично у всіх війнах людства.

Також в акторський склад увійшли Чіветель Еджіофор, Гаррі Меллінг, Маттіас Шонартс, Марван Кензарі, Наташа Карам та ін.

Прем'єра "Старої гвардії" відбудеться на Netflix 10 липня.