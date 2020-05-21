HBO випустив трейлер документального фільму про переслідування геїв та лесбійок режимом Кадирова

Новини культури:Телеканал HBO випустив трейлер фільму Welcome to Chechnya (Ласкаво просимо до Чечні), в якому розповідається про переслідування представників ЛГБТК-спільноти.

Режисером документального фільму, прем'єра якого відбулася у січні 2020 року на фестивалі Санденс, став номінант на премію Оскар Девід Франс. Оператором і співпродюсером став російський режисер Аскольд Куров, відомий фільмом про Олега Сенцова Процес.

Також стрічку було показано на цьогорічному Берлінському кінофестивалі, де роботу режисера було відзначено двома нагородами — за Кращий документальний фільм на думку глядачів та Teddy Activist Award.

Стрічка розповідає про групу активістів, які борються з переслідуваннями геїв та лесбійок у Чечні та допомагають представникам спільноти врятуватися та отримати притулок у більш безпечних країнах.

Заради захисту героїв документального фільму, їхні обличчя були змінені за допомогою нейромережі.

Прем'єра фільму Welcome to Chechnya на телеканалі HBO відбудеться 30 червня.