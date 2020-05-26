Стало відомо, хто буде режисером Індіани Джонса 5

Новини культури:Режисером нового фільму франшизи Індіана Джонс стане Джеймс Менголд (Логан, Аутсайдери). Це буде перший фільм, який зніме не Стівен Спілберг.

В кінці лютого цього року стало відомо, що Спілберг покинув пост режисера Індіани Джонса 5. Тоді ж повідомлялося, що студія почала вести переговори з Менголдом.

Тепер же в комменталіі Collider продюсер Френк Маршалл підтвердив, що режисер фільму Аутсайдери буде знімати п'ятий фільм про Індіану Джонса. «Він любить франшизу. Він чудовий режисер. Я думаю, що у нього хороші відносини з Харрісоном. Це все правильні частини, зібрані разом в потрібний час», - сказав Маршалл.

Також повідомляється, що Спілберг виступить виконавчим продюсером картини, виробництво якої на даний момент знаходиться на початковому етапі.

Індіана Джонс 5 стане першим фільмом за 39-річну історію франшизи, знятим не Стівеном Спілбергом. Продовження мало вийти 8 липня 2021 року, але через пандемію прем'єру відклали до 29 липня 2022 року.