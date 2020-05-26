Памела Андерсон різко розкритикувала фільм "Рятувальники Малібу"

Новини культури:Американська модель та акторка Памела Андерсон відзначилась гострим коментарем про фільм "Рятувальники Малібу", який вийшов у прокат в 2017 році.

Телезірка заявила, що автори проєкту з більшим бюджетом зуміли зіпсувати все.

Про це вона розповіла в ефірі шоу Енді Коена, яке виходить на його ютуб-каналі. Памела Андерсон залюбки прокоментувала нових "Рятувальників Малібу", яких зіграли Зак Ефрон та Двейн Джонсон. За її словами, кінострічка далеко не така успішна, як серіал, який допоміг її прославити у 1989 році.

"Мені не сподобалося. Вони зробили фільм із серіалу та зіпсували все. Багато фільмів вимагають значного бюджету, легше обходитися меншими засобами для телебачення", – заявила Памела Андерсон.

Окрім цього, акторка наголосила, що на фільм "Рятувальники Малібу" у Голлівуді витратили 65 мільйонів доларів. Серіал за участю Памели Андерсон мав значно більшу популярність та був знятий всього за 500 тисяч доларів.