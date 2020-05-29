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П'ятниця, 29.05.2020
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Сьогодні стартував 7-й Чілдрен Кінофест
Сьогодні стартував 7-й Чілдрен Кінофест

Сьогодні стартував 7-й Чілдрен Кінофест

Сьогодні стартував 7-й Чілдрен Кінофест
10:09 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Сьогодні, 29 травня, стартує 7-й кінофестиваль для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест, який цього року вперше відбудеться онлайн.

Чілдрен Кінофест 2020 пройде з 29 травня по 7 червня на сайті www.childrenkinofest.com.

Традиційно до конкурсної програми увійшло сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Переможця фестивалю визначає його аудиторія — після перегляду фільмів глядачам буде запропоновано оцінити свої враження.

Україну в конкурсній програмі представляє фантастична пригодницька стрічка Фокстер&Макс Анатолія Матешка. Головний герой фільму, дванадцятилітній школяр Макс знаходить балончик з нанофарбами, і малює графіті собаки. Малюнок оживає та перетворюється на пса-наноробота з суперможливостями.

Для старшої аудиторії фестиваль пропонує шалену подорож на рок-фестиваль у Норвегії - із підлітками-героями роуд-муві Лос Бандо, яке претендувало на здобуття Кришталевого ведмедя за найкращий художній фільм для юнацтва на Берлінському кінофестивалі.

У програмі Чілдрен Кінофесту покажуть два анімаційних фільми. Найменших глядачів чекає Сіпсік — лялька-друг — екранізація знаменитої серії розповідей, яка стала символом дитячої літератури Естонії. Гол! — стрічка, створена в найкращих традиціях британської анімації, про маленького кротика, який мріє стати футболістом, а не шахтарем, як всі його родичі.

Також до програми увійшли німецьке фентезі Тім Талер, або Проданий сміх, австралійський сімейний фільм Мій друг містер Персіваль та нідерландсько-німецька драма Салон краси Ромі.

Спеціальною подією до Дня захисту дітей (1 червня) стане онлайн-прем'єра переможця Чілдрен Кінофесту минулого року — анімаційного фентезі Викрадена принцеса Олега Маламужа.

Ретроспективним показом фестивалю стане добірка фільмів Жоржа Мельєса — одного з засновників світового кінематографа, першого в історії автора спецефектів та монтажних фокусів.

У рамках фестивалю вже вчетверте відбудеться Конкурс дитячих фільмів. За традицією, переможців визначать журі українських кінематографістів — продюсерка та директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, зірка серіалу Перші ластівки актор Максим Самчик і аніматор Олег Маламуж. Глядачам показу дитячих короткометражних фільмів також запропонують проголосувати онлайн та обрати переможця в номінації Приз глядацьких симпатій — автори найкращого фільму у цій категорії отримають 10 тисяч гривень. Фіналістів буде оголошено 19 травня.

Почесним послом фестивалю у 2020 році став фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк.

VІІ Чілдрен Кінофест відбудеться онлайн з 29 травня по 7 червня 2020 року на сайті www.childrenkinofest.com. Усі покази — безкоштовні, за попередньою реєстрацією на сайті. Покази конкурсної програми триватимуть протягом 7 днів, переглянути їх можна буде у будь-який зручний час. Фільм-ретроспектива та роботи фіналістів конкурсу дитячих короткометражних фільмів, які входять до складу позаконкурсної програми, будуть доступні для перегляду як спецподії за розкладом — протягом одного дня.

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"Чилдрен кинофест".
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