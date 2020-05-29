Paramount почала роботу над продовженням мультфільму "Їжак Сонік"

Новини культури:Виробництво знаходиться на ранній стадії, тому інформації про акторський кастинг поки немає.

Студія Paramount Pictures і компанія Sega Sammy оголосили про виробництво другої частини сімейної комедії "Їжак Сонік".

Над продовженням буде працювати та ж команда - фільм зніме Джефф Фаулер, а сценарій напишуть Пет Кейсі і Джош Міллер, повідомляє Variety.

Виробництво знаходиться на ранній стадії, тому інформації про акторський кастинг поки немає. Ймовірно, до своїх ролей повернуться актори оригінальної картини.

Перша частина екранізації популярної відеогри вийшла в лютому цього року і зібрала в світовому прокаті трохи більше $300 млн, встановивши рекорд за касовими зборами за перший вікенд.

Спочатку "Їжак Сонік" повинен був вийти раніше, але після перегляду першого трейлера глядачів дуже засмутив зовнішній вигляд головного героя. Через велику кількість негативних коментарів у мережі режисер картини Джефф Фаулер прийняв рішення змінити і доопрацювати персонаж. Тому прем'єру довелося відкласти.

За сюжетом їжак Сонік потрапляє на Землю і знаходить кращого друга Тома Вачовські. Разом їм доведеться захистити людство від Доктора Роботніка (Джим Керрі), який хоче піймати Соніка і використовувати його силу для захоплення світу.