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Зірка "Гаррі Поттера" Девід Тьюліс зіграє в сіквелі "Аватара"

Зірка "Гаррі Поттера" Девід Тьюліс зіграє в сіквелі "Аватара"
12:27 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини культури:Тьюліс зазначив, що він поняття не має, якими будуть сцени з ним, адже відзняли тільки тестові дублі, щоб показати їх Камерону.

Зірка "Гаррі Поттера" і "Фарго" Девід Тьюліс зіграє одну з на'ві в сіквелі фільму "Аватар", зйомки якого поновилися в Новій Зеландії.

Про це актор розповів в інтерв'ю Total Film, передає gamesradar. "Я на'ві, синя істота. Це я не до кінця усвідомлював, коли йшов на зустріч з Джеймсом Кемероном. Я був дуже здивований, коли мені запропонували роль. Я захоплений тим, як я буду виглядати, тому що в образах зберігають індивідуальні риси акторів. Це приголомшливо!", - розповів актор.

Тьюліс зазначив, що він поняття не має, якими будуть сцени з ним, адже відзняли поки тільки тестові дублі, щоб показати їх Камерону. Попереду у актора основні зйомки, які проведуть з допомогою спеціальних сенсорів.

Вихід фільму "Аватар 2" до пандемії був запланований на 17 грудня 2021 року. У продовженні будуть зніматися Кейт Вінслет, Еді Фалко, Уна Чаплін і Мішель Йео. Ще три фільми "Аватар" повинні вийти в 2023, 2025 і 2027 роках.

Нещодавно також були опубліковані кадри під час роботи Джеймса Кемерона над підводними сценами. А також фото з акторами Кейт Вінслет, Зої Салданою, Семом Уортінгтоном і Кліффом Кертісом, які відпочивають в спеціальному басейні після підводних зйомок.

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Аватар, Гарри Поттер, Фарго, Дэвид Тьюлис.
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