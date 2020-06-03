Зірка "Гаррі Поттера" Девід Тьюліс зіграє в сіквелі "Аватара"

Новини культури:Тьюліс зазначив, що він поняття не має, якими будуть сцени з ним, адже відзняли тільки тестові дублі, щоб показати їх Камерону.

Зірка "Гаррі Поттера" і "Фарго" Девід Тьюліс зіграє одну з на'ві в сіквелі фільму "Аватар", зйомки якого поновилися в Новій Зеландії.

Про це актор розповів в інтерв'ю Total Film, передає gamesradar. "Я на'ві, синя істота. Це я не до кінця усвідомлював, коли йшов на зустріч з Джеймсом Кемероном. Я був дуже здивований, коли мені запропонували роль. Я захоплений тим, як я буду виглядати, тому що в образах зберігають індивідуальні риси акторів. Це приголомшливо!", - розповів актор.

Тьюліс зазначив, що він поняття не має, якими будуть сцени з ним, адже відзняли поки тільки тестові дублі, щоб показати їх Камерону. Попереду у актора основні зйомки, які проведуть з допомогою спеціальних сенсорів.

Вихід фільму "Аватар 2" до пандемії був запланований на 17 грудня 2021 року. У продовженні будуть зніматися Кейт Вінслет, Еді Фалко, Уна Чаплін і Мішель Йео. Ще три фільми "Аватар" повинні вийти в 2023, 2025 і 2027 роках.

Нещодавно також були опубліковані кадри під час роботи Джеймса Кемерона над підводними сценами. А також фото з акторами Кейт Вінслет, Зої Салданою, Семом Уортінгтоном і Кліффом Кертісом, які відпочивають в спеціальному басейні після підводних зйомок.