Названо склад "Людей Ікс" у кіновсесвіті Marvel

Новини культури:У списку досить багато імен, знайомих любителям фантастичної франшизи.

У мережі назвали новий склад «Людей Ікс» після їх трансферу в кіновсесвіт Marvel Studios.

Згідно порталу WeGotThisCovered, в популярну команду супергероїв увійдуть Шторм, Циклоп, Буревісник, Хавок, Нічний змій, Джин Грей, а також Сонячний вогонь.

У списку досить багато імен, знайомих любителям фантастичної франшизи: і Циклоп, і Джин Грей, і Шторм, і Нічний змій, і Хавок (останні двоє, справедливості заради, трохи рідше інших) з'являлися в множинних повнометражних екранізаціях коміксів Marvel. Якщо вірити чуткам, в MCU в осяжному майбутньому дебютують і маловідомі широкій аудиторії герої.

Це, зокрема, Буревісник. В оригінальній історії Джон Праудстар є вихідцем з індіанського племені. Він володіє надлюдською силою, швидкістю і витривалістю, а також відомий як відмінний слідопит.

Що стосується Сонячного вогню (Сіро Йошіда), який теж міг з'явитися в «Дні минулого майбутнього» (але не з'явився), то він є японським мутантом, що народилися у жінки, яка пережила атомне бомбардування Хіросіми. Спочатку він ненавидів США і бився проти «Людей Ікс», однак згодом об'єднався з ними. Йошіда здатний поглинати сонячну радіацію і перетворювати її у вогняну плазму. Крім цього, він володіє інфрачервоним зором і може створювати спеціальне захисне поле.

Права на екранізацію коміксів про «Людей Ікс» перейшли до Disney (та її «доньки» Marvel Studios) після покупки 21st Century Fox.

Як відомо, на даний момент останній фільм франшизи вийшов у 2019 році і обернувся для творців великою невдачею: незважаючи на потужний акторський склад (Джеймс Макевой, Майкл Фассбендер, Дженніфер Лоуренс, Софі Тернер, Джессіка Честейн) «Темний Фенікс» не особливо вразив критиків, а пізніше ще й був визнаний найбільш збитковою картиною року.