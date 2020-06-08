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7-й Чілдрен Кінофест оголосив переможців

7-й Чілдрен Кінофест оголосив переможців
10:30 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини культури:В Україні завершився 7-й фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест, який вперше відбувся онлайн.

7 червня під час онлайн-церемонії закриття фестивалю було оголошено переможця міжнародного конкурсу. Фаворитом глядацького голосування стала фантастична стрічка Фокстер & Макс Анатолія Матешка. Друге місце посів австралійський сімейний фільм Мій друг містер Персіваль. Третє місце здобула стрічка виробництва Німеччини — Тім Талер, або Проданий сміх.

У рамках фестивалю вчетверте відбувся конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми від 7 до 14 років. Організатори отримали понад 220 заявок з усієї України, серед яких обрали 10 фіналістів. Переможця визначило професійне журі.

Цього року звання найкращого українського дитячого фільму року та нагороду у розмірі 20 тис. грн отримала робота про вплив соціальних мереж на сучасних підлітків — Сузір'я Єдинорога 14-річної Влади Березанської з Фастова. Найкращими стрічками в категоріях 7−10 та 11−14 років стали фільми Історія НЕЧТО (реж. Васіліса Найдьонова, Всеволод Неймирок, Харків) та Пандемія (реж. Елеонора Чолак, Білгород-Дністровський). Переможці у цих категоріях отримали по 5 тис. грн. Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів, та нагороду в розмірі 10 тис. грн отримала стрічка Білочка Софія 9-річної Таїни Щегельської з Кам’янця-Подільського.

Фестиваль, який цього року вперше відбувся онлайн, зібрав понад 130 тисяч відвідувачів сайту. На перегляд фільмів та голосування за Гран-прі Чілдрен Кінофесту зареєструвались понад 20 тисяч глядачів — разом вони подивились 20 441 годину фільмів.

VІІ Чілдрен Кінофест проходив онлайн з 29 травня по 7 червня Наступний фестиваль відбудеться з 28 травня по 6 червня 2021 року.

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Финал, Онлайн, "Чилдрен кинофест", Переможці, 7-й фестиваль.
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