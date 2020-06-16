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Вівторок, 16.06.2020
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Офіційно: "Оскар-2021" отримав нову дату
Офіційно: "Оскар-2021" отримав нову дату

Офіційно: "Оскар-2021" отримав нову дату

Офіційно: "Оскар-2021" отримав нову дату
Оновлено 20:31 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Twitter
Академія змінила дату проведення головної події у світі кіно на 25 квітня 2021 року.

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук перенесла церемонію вручення премії "Оскар" у 2021 році на весну.

Як повідомляється у Twitter Кіноакадемії, нова дата церемонії – 25 квітня.

Рішення пов'язане з пандемією коронавіруса і тривалим простоєм кіноіндустрії – зараз не тільки закриті кінотеатри, а прем'єри перенесені на більш пізні терміни, але і довгий час під забороною були зйомки.

Церемонію вручення премії BAFTA перенесли через коронавірус

У зв'язку з цим Кіноакадемія продовжила також період номінування фільмів – це можна зробити до 28 лютого 2021 року. Остаточні номінанти стануть відомі 15 березня.

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Оскар, Оскар 2021.

Автор:

Телеграф
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