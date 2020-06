Офіційно: "Оскар-2021" отримав нову дату

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук перенесла церемонію вручення премії "Оскар" у 2021 році на весну.

Як повідомляється у Twitter Кіноакадемії, нова дата церемонії – 25 квітня.

Рішення пов'язане з пандемією коронавіруса і тривалим простоєм кіноіндустрії – зараз не тільки закриті кінотеатри, а прем'єри перенесені на більш пізні терміни, але і довгий час під забороною були зйомки.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here's what else you need to know:

- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020