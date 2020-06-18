Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану у новому фільмі

Картина розповість про кілька днів з життя покійної принцеси Уельської, повідомляє Deadline.

Чилійський кінорежисер Пабло Ларраін, приступив до роботи над новою стрічкою під назвою «Спенсер». Ларраін працює над фільмом про принцесу Діану, а головна роль дісталася 30-річній Крістен Стюарт.

За задумом режисера, картина розповість про кілька днів з життя покійної принцеси Уельської. Режисер сфокусує увагу на початку 1990-х років, коли шлюб принца Уельського розвалився і його дружина прийняла рішення відмовитися від майбутнього статусу дружини короля.

"Ми звикли, що в казках принц знаходить принцесу, одружується, і вона стає королевою. А коли вона вирішує не бути королевою, то сценарій казки перевертається з ніг на голову", - розповів Ларраин.

Він зізнався, що вибрав Крістен Стюарт на роль принцеси Діани, бо актриса додасть образу головної героїні загадковість.

"Крістен — одна з найчудовіших актрис сучасності. Щоб фільм вийшов, нам важливо зберегти в ньому якусь таємницю. Крістен може бути дуже загадковою, а також тендітною і сильною. Нам і потрібно це поєднання", — сказав режисер.

На офіційному YouTube-каналі Amazon Studios був опублікований перший трейлер біографічного трилера "Сіберг", головну роль в якому зіграла 29-річна Крістен Стюарт.