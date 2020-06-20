Зйомки серіалу "Друзі" можуть розпочатись у серпні

Зйомки спеціального епізоду серіалу «Друзі» можуть розпочатись уже у серпні.

Про це одна з авторів серіалу Марта Кауфман повідомила в інтерв’ю виданню The Wrap.

"Сподіваємось, що зможемо провести зйомки уже в серпні – якщо все буде добре, не почнеться рання друга хвиля коронавірусу й студія не буде зачинена", - сказала Кауфман.

Раніше зйомки цього нового епізоду довелося перенести у зв’язку з пандемією COVID-19.

Як повідомлялося, у лютому телеканал HBO офіційно підтвердив вихід нового спеціального випуску серіалу «Друзі». Епізод мав вийти на екрани у травні, разом зі всіма попередніми 236 серіями.

Проте у березні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що зйомки спецвипуску «Друзів» відкладаються через епідемію коронавірусу.