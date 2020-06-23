Продовження серіалу "Друзі": зірки Еністон та Кудров розповіли про дату зйомок після карантину

Знаменитий серіал "Друзі" отримає своє довгоочікуване офіційне продовження, але через пандемію коронавірусу зйомки серіалу довелось відкласти на невизначений термін. Зараз же зірки серіалу – Дженніфер Еністон та Ліза Кудров – розповіли про деталі знімань.

Відомо, що про офіційне продовження серіалу стало відомо ще в лютому 2020 року, але через карантин та пандемію коронавірусу, зйомки, що мали пройти в березні та прем'єра, яка повинна була відбутись у травні, відклали на невизначений час.

Тому кіноактриси Еністон і Кудров взяли участь в шоу Variety Studio: Actors on Actors, де розповіли про майбутнє спеціального епізоду серіалу "Друзі", який з'явиться на телеекранах вже у листопаді цього року. За словами однієї з авторок серіалу Марти Кауфман, зйомки епізоду розпочнуться наприкінці серпня, якщо не буде другої хвилі коронавірусу.

Ліза Кудров також розповіла, що після серіалу їй було надзвичайно важко погоджуватись на нові пропозиції.

"Він спрацював, тому що ми всі віддані один одному. Це була не просто прихильність ролі, прихильність контракту. Ми все ще любимо один одного. Наш акторський склад такий, і саме тому це спрацювало. Я думаю, що частина мене померла", – не стримала емоцій актриса.

У свою чергу Дженніфер Еністон поділилась, що під час карантину неодноразово переглядала старі епізоди, інколи навіть з колегою по серіалу Кортні Кокс. Втім, Ліза Кудров серіал не дивиться, тому що все ще мріє, що колись вони всією акторською командою переглянуть його разом.

Що відомо про новий епізод "Друзів"?

Знімання нового епізоду відбудуться у студії Warner Bros, де знімали оригінальне шоу. Але актори у ньому постануть в ролі самих себе. Головні ролі виконуватимуть усім давно відомі Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер. Сам же серіал "Друзі" став одним з найвідоміших в історії кіно. Вперше серіал показали у 1994 році і завершився у 2004-му, а на екранах вийшло 10 сезонів.