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Netflix опублікував нові кадри фільму про сестру Шерлока Холмса

Netflix опублікував нові кадри фільму про сестру Шерлока Холмса
17:58 Сьогодні Телеграф УНИАН twitter
Режисером стрічки виступив Гаррі Бредбір. Знімки оприлюднили в Twitter сервісу.

Стримінговий сервіс Netflix опублікував нові кадри фільму "Енола Холмс" про молодшу сестру детектива Шерлока Холмса.

На них можна побачити виконавицю головної ролі Міллі Боббі Браун, а також Генрі Кавілла, якому дісталася роль Шерлока.

Режисером фільму виступив Гаррі Бредбір.

Картина знята за мотивами циклу романів Ненсі Спрінгер "Таємниці Энолы Холмс", що розповідає про молодшу сестру детектива, яка демонструє талант слідчої.

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Прем'єра фільму "Енола Холмс" запланована на вересень цього року.

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Все по темі:

Шерлок Холмс, Netflix, Гаррі Бредбір.

Автор:

Телеграф
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