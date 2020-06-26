Netflix опублікував нові кадри фільму про сестру Шерлока Холмса

Режисером стрічки виступив Гаррі Бредбір. Знімки оприлюднили в Twitter сервісу.

Стримінговий сервіс Netflix опублікував нові кадри фільму "Енола Холмс" про молодшу сестру детектива Шерлока Холмса.

На них можна побачити виконавицю головної ролі Міллі Боббі Браун, а також Генрі Кавілла, якому дісталася роль Шерлока.

Режисером фільму виступив Гаррі Бредбір.

Sherlock and Mycroft Holmes have a younger sister — and this September, she’s taking her first case. Millie Bobby Brown, Henry Cavill, and Sam Claflin star in Enola Holmes pic.twitter.com/etnfJLArFm — Netflix (@netflix) June 25, 2020

Картина знята за мотивами циклу романів Ненсі Спрінгер "Таємниці Энолы Холмс", що розповідає про молодшу сестру детектива, яка демонструє талант слідчої.

Прем'єра фільму "Енола Холмс" запланована на вересень цього року.