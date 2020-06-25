Вийшов трейлер екранізації роману "В очікуванні варварів" (Відео)

У мережі опублікували трейлер екранізації роману нобелівського лауреата Джона Максвелла Кутзее "В очікуванні варварів" (Waiting for the Barbarians).

Режисером екранізації виступив Сіро Герра (Подорож вітру, Перелітні птахи).

Головні ролі зіграли Марк Райленс, Джонні Депп і Роберт Паттінсон.

Фільм розповість про маленьке колоніальне містечко, повсякденне життя якого переривається оголошенням надзвичайного стану. В містечко приїздить полковник Джолла, адже до нього дійшли чутки, що корінні народи готують напад на місто.

Автором роману В очікуванні варварів (1980) є південноафриканський письменник Джон Максвелл Кутзее, який двічі отримував Букерівську премію (1983, 1999), а в 2003 році став лауреатом Нобелівської премії.