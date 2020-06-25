Вийшов трейлер екранізації роману "В очікуванні варварів" (Відео)

Режисером екранізації виступив Сіро Герра (Подорож вітру, Перелітні птахи).
Головні ролі зіграли Марк Райленс, Джонні Депп і Роберт Паттінсон.
Фільм розповість про маленьке колоніальне містечко, повсякденне життя якого переривається оголошенням надзвичайного стану. В містечко приїздить полковник Джолла, адже до нього дійшли чутки, що корінні народи готують напад на місто.
Автором роману В очікуванні варварів (1980) є південноафриканський письменник Джон Максвелл Кутзее, який двічі отримував Букерівську премію (1983, 1999), а в 2003 році став лауреатом Нобелівської премії.