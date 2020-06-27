Без Джека Горобця. Марго Роббі зніметься в нових Піратах Карибського моря

29-річна кінозірка підписала контракт на головну роль в культовій франшизі, але вже без капітана Джека Горобця, пише The Hollywood Reporter.

Повідомляється, що сюжет нової стрічки буде зосереджений навколо піратки.

Над новими Піратами Карибського моря працює сценаристка і продюсер Крістіна Ходсон, яка раніше вже співпрацювала з Роббі над фільмом Хижі птахи. Ходсон також раніше працювала над сценаріями до спін-оффу Трансформерів і Бетгерл.

За її словами, у фільмі глядачі побачать нових персонажів і оригінальну історію:

«Фільм стане оригінальною історією з новими персонажами», - зазначила вона.

Також стало відомо, що перезапуском Піратів Карибського моря, який стане спробою зрозуміти, чи може культова франшиза існувати без Джонні Деппа, займеться творець серіалу Чорнобиль Крейг Мазін.