Без Джека Горобця. Марго Роббі зніметься в нових Піратах Карибського моря

Повідомляється, що сюжет нової стрічки буде зосереджений навколо піратки.
Над новими Піратами Карибського моря працює сценаристка і продюсер Крістіна Ходсон, яка раніше вже співпрацювала з Роббі над фільмом Хижі птахи. Ходсон також раніше працювала над сценаріями до спін-оффу Трансформерів і Бетгерл.
За її словами, у фільмі глядачі побачать нових персонажів і оригінальну історію:
«Фільм стане оригінальною історією з новими персонажами», - зазначила вона.
Також стало відомо, що перезапуском Піратів Карибського моря, який стане спробою зрозуміти, чи може культова франшиза існувати без Джонні Деппа, займеться творець серіалу Чорнобиль Крейг Мазін.
Посмотреть эту публикацию в Instagram