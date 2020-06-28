Десять найкращих фільмів першого півріччя 2020-го

У нашій новій добірці — десять фільмів, що вийшли в першій половині 2020 року, які можна сміливо назвати найкращими і включити до свого списку must see.

Платформа. Гальдер Гастелу-Уррутія. 2019.

Головний фільм періоду карантину. І один з найбільш обговорюваних у цьому році. Дія картини відбувається в світі-антиутопії, де в’язниці схожі на вертикальні колодязі з в’язнями, які сидять попарно на кожному поверсі. Раз на день по колодязю спускається кам’яна плита з їжею: верхні рівні, відповідно, об'їдаються, а нижні — вмирають з голоду.

Фільм Платформа — притча про капіталізм, про несправедливий розподіл ресурсів і про те, що люди вже настільки звикли до системи, що забули, де з неї вихід. Іспанець Гастелу-Уррутія, розуміючи, що знімає камерний фільм, намагається, і успішно, розфарбувати його найпохмурішими і водночас вражаючими барвами. Як наслідок — деякі сцени з картини надовго засядуть у пам’ять. З іншого боку, щоб донести думку, просто проговорити її вже давно недостатньо. Треба бити по голові.

Офіцер і шпигун. Роман Поланськи. 2019.

Повернення Поланськи до масштабних історій, плюс — взагалі, повернення Поланськи в стрій після кількох прохідних картин, плюс — свідоцтво того, що ні вік, ні помилки минулого не перешкода, якщо автору все ще є що сказати. А судячи з фільму Офіцер і шпигун, Поланськи точно є що сказати.

У його руках реальна історія про офіцера Альфреда Дрейфуса, якого публічно звинуватили в шпигунстві через його походження: Дрейфус був євреєм, стає живим і зрозумілим нагадуванням про те, що люди рідко керуються такими поняттями як справедливість і презумпція невинуватості, а частіше судять, виходячи з власних помилок.

Головна політична сатира останнього часу. Ліва преса в США фільм розгромила, з прокатом теж вийшла осічка: картина про безглузді вбивства мало не вийшла відразу ж після стрілянини з жертвами в Дейтоні, Огайо. Проте, тут є чим розважитися і над чим подумати.

Режисер Зобел (Експеримент «Послух») і співавтор сценарію Деймон Лінделоф (Хранителі, Залишитися в живих) взяли стандартний сюжет про багатіїв, що полюють на бідняків. Як у фільмі Важка мішень з Ван Даммом. Мисливців-мерзотників у таких картинах за замовчуванням грають дуже праві персонажі. Але хлопці вирішили поміняти всіх місцями: у стрічці Полювання мерзотники — суцільно ліві.

З одного боку — смішна провокація, з іншого — гірка правда: якщо поглянути на демократичну еліту в США, то на людей вони теж не дуже схожі. Виняток становить хіба що Берні Сандерс, якого боїться саме та демократична еліта в США.

Свистуни. Корнеліу Порумбою. 2019.

Наскрізь корумпований офіцер бухарестської поліції на ім'я Крісті приїжджає на острів Гомера, що входить до складу Канарського архіпелагу, з метою потрапити до лав місцевої мафії, вивчити ендемічну мову свисту (нею ось уже кілька століть користуються місцеві пастухи), повернутися в Румунію і допомогти поліції накрити всю банду. У процесі йому доводиться багато лавірувати, ведучи подвійну і ледь не потрійну гру.

Корнеліу Порумбою — один зі стовпів нової румунської хвилі, автор багато в чому проривного фільму 12:08 на схід від Бухареста і режисер, який думає про комедії, але знімає мовчазні драми. І Свистуни теж фільм за своєю суттю не серйозний (актор Влад Іванов з кам’яним обличчям, що вивчає мистецтво свисту, Пасажир Іггі Попа, що звучить на самому початку), але сміятися під час перегляду особливо не тягне. Можливо тому, що Порумбою зняв кіно про головну хворобу суспільства — хронічну відсутність взаєморозуміння.

Бездоганний. Корі Фінлі. 2019.

У 2017 році режисер Корі Фінлі зняв незвичайний трилер навпіл з комедією Чистокровні, про двох дівчат-підлітків і вбивство. У 2020-му він вирішив повернутися з історією, заснованою на реальних подіях — драмою навпіл з чорною комедією Погане виховання, про шкільного завідувача і злодійство в особливо великих розмірах.

Г’ю Джекман грає того самого завідувача, Еллісон Дженні — його спільницю, котра нижча за рангом. Ловлять, відповідно, спочатку її і весь фільм намагаються зловити його. Завдання складне: завідувач — дуже слизький тип.

У цій картині менше незвичайного, але є чудові Г’ю Джекман з Дженні (плюс — відмінні ролі другого плану), сценарій, що затягує, й іронічно-безвихідний настрій. Немов спостерігаєш з боку за тим, як людина сама себе заганяє в кут, але змінити нічого не можеш.

Безмежна ніч. Ендрю Паттерсон. 2019.

Один з найкращих дебютів останнього часу. Дія фільму Ендрю Паттерсона відбувається в маленькому містечку в Нью-Мексико 1950-х. Друга світова тільки закінчилася, у американців з’явилися нові вороги: комуністи і НЛО. Дівчина на ім'я Фей, фліртуючи з діджеєм на ім'я Еверетт, вирушає в телефонну операторську на нічну зміну. Паралельно в місцевій школі грають баскетбольний матч.

Ближче до ночі Фей отримує тривожне повідомлення від однієї з мешканок містечка, мовляв над полем біля її будинку літають якісь дивні вогні. Потім Фей вловлює дивний сигнал і вирішує вирушити до Еверетта. Так починається їхня мікроодіссея з пошуків НЛО.

Стрічка Безмежна ніч легенько проходиться по всіх архетипах наукової фантастики тих років. Тут глядач встигне відчути і життя невеликого містечка, і натяк на романтичну лінію, і страх перед невідомим, але найголовніше — на півтори години перенесеться саме в ту безмежну ніч з назви фільму.

П’ятеро однієї крові. Спайк Лі. 2020.

Найактуальніший фільм моменту. Принаймні для американців. Четверо ветеранів війни у В'єтнамі (саме на початку фільму до них приєднається п’ятий, не ветеран, але син одного з ветеранів) вирішують повернутися в місця бойової слави з доброю метою: забрати останки свого полеглого командира. Але у хлопців є й інша мета, прихована: забрати вкрадене під час війни золото. Для зручності воно поховано там само, де й командир. У міру наближення до мети старі рани розкриваються, напруга зростає, як мінімум один з друзів божеволіє.

Чим більше вдивляєшся в фільм П’ятеро однієї крові, тим більше дивуєшся, наскільки точно Спайк Лі поцілив у нерв часу. Тут є і розмови про протестний рух Життя темношкірих важливі, і перегляд в'єтнамських подій з погляду афроамериканців, і взагалі притаманне автору прагнення до расового лікнепу. Плюс — П’ятеро однієї крові захопливе кіно. Воно трохи страждає через різкі зміни настрою, але компенсує їх кількома моментами, які по-справжньому запам’ятовуються.

Король Стейтен-Айленду. Джадд Апатоу. 2020

Вдале повернення Джадда Апатоу в піджанр комедії, який він почасти й придумав. Наш час. 24-річний хлопець на ім'я Скотт живе в будинку своєї матері, цілими днями тусується з друзями і курить травичку. А ще страждає від цілого букета психологічних розладів. Проблема криється в дитячій травмі, отриманій через раптову загибель батька-пожежника. Неочевидним рішенням проблем Скотта стає новий бойфренд його матері Рей. Він теж пожежник.

Пауза з моменту виходу попереднього фільму Апатоу затягнулась, але на творчому методі режисера особливо не позначилася. Перед нами ґрунтовна історія, що проходить на своєму шляху і через трагічні падіння, і через емоційні підйоми. Але незмінно зворушлива. Не в останню чергу завдяки особистій справі головного актора Піта Девідсона: його батько був пожежником, який загинув під час катастрофи 11 вересня 2001 року.

Сторожка. Вероніка Франц, Северин Фіала. 2019.

Не те щоб кращий горор півріччя (у випадку австрійців Франц і Фіали такі епітети не годяться), але не дарма звертає на себе увагу вже точно. Наш час. Після розлучення і самогубства колишньої дружини чоловік на ім'я Річард вирішує ближче познайомити двох своїх дітей зі своєю ж новою дівчиною. Нічого кращого за поїздку в заміський будиночок він не придумує. На дворі зима, ненависть дітей до дівчини, її звуть Грейс, можна відчути з заплющеними очима. Коли Річард їде в місто у справах, ситуація геть виходить з-під контролю.

Фільм Сторожка — це гра з глядачем в кішки-мишки. Де тут галюцинація, де реальність, де знущальний жарт, а де страшна правда, сказати важко аж до кінця. Але якраз фінал фільму не такий важливий. Важливий шлях, яком йтимуть герої (особливо Грейс, яку грає Райлі Кіо) і те відчуття холоду і містичного трепету, який вони відчують.

Ніколи, рідко, іноді, завжди. Еліза Хіттман. 2020

Великий хіт кінофестивалів Sundance і Берлінале. Дівчина на ім'я Отем хоче позбутися небажаної вагітності, але в штаті Пенсильванія зробити це без згоди батьків неможливо. Тому вона, заручившись підтримкою кузини Скайлар, вирішує поїхати в Нью-Йорк. Там їй кажуть, що все складніше, ніж вона думала: грошей заплатити треба більше, часу витратити, відповідно, теж.

У трохи запізнілій американській версії румунського хіта Чотири місяці, три тижні і два дні (у назвах є натяк на риму) досвідчений режисер Еліза Хіттман використовує схожі прийоми: перед нами гранично реалістична історія, де приватне стає точкою входу в щось тематично масштабніше. Завдяки сильній акторській роботі Сідні Фленіган ця історія зворушує і втягує в себе, а делікатний підхід Хіттман повідомляє їй не сором, але гідність.