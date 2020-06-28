Вийшов розширений трейлер до серіалу "Дивний новий світ" (Відео)

З'явилось і більше деталей про новий фантастичний серіал. Так, події "Дивного нового світу" відбуватимуться у Лондоні. Автори серіалу вирішили показати, яким може бути життя у майбутньому 2541 році. За задумом, суспільство загрузло у тоталітаризмі та поділилось на касти: привілейованих альф і наполовину дикунів. Щодня люди приймають наркотики, які приглушують їхні почуття. Однак у новому трейлері можна побачити головного героя серіалу Джона, який вибивається з натовпу. Чи зможе одна людина докорінно змінити сталий порядок – глядачі дізнаються вже з 15 липня.