Джамала прокоментувал фільм від Netflix про Євробачення

Артистка зізналася, що навіть під час зйомок знала лише основну сюжетну лінію –співак з Ісландії мріє потрапити на Євробачення. Реальних зірок конкурсу режисери й продюсери тримали в секреті, адже прагнули залишити ефект несподіванки.
"От зрозумій, всі дивляться фільм, це їм лише нагадує про конкурс. А тут просто серед героїв, акторівз'являєшся ти! Уяви, скільки радості буде в справжніх фанів", –пригадала Джамала слова авторів стрічки.
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Подивилась фільм «Євробачення: Історія вогненної саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) ⠀ Звичайно, коли мене запрошували, я знала тільки основний хук — співак з Ісландії мріє потрапити на цей конкурс. І все! ⠀ Моє відверте враження після перегляду: дуже добра, світла сімейна комедія про ціль і мрію. ⠀ Можу сказати, що дуже точно та в деталях показали лаштунки конкурсу. Як видають мікрофони; як йде репетиція; якщо ти вичерпав свій час, тебе просять зі сцени; як звертаються до виконавців (зверніть увагу! називають не ім’я, а країну!) Як виконавці проводять час, спілкуються. Так, бувають вечірки, і навіть є такі виконавці, що можуть сказати щось на кшталт «шкода, твоя пісня за рейтингом дуже низько» перед виступом! І ти маєш зробити вигляд, що все добре і йти на сцену! ⠀ Дуже круто показали основний «гріх» — як виконавці в підготовці над піснею майже завжди перестараються з постановкою, вбранням Такий дитячий, але дуже милий момент (спойлер!), що співаки ніколи не дорослішають, вірять в мрію, ельфів і справедливість! Все так!!! ⠀ В Україні фільм вже в топ-10 - це мене дуже тішить! Приємно бути маленькою частиною цього свята. Режисер Девід Добкін і продюсер Вілл Ферелл розповідали мені, чому хочуть, щоб трималося секреті, що справжні переможці Євробачення взяли участь у фільмі. В них загорілися очі, коли говорили: «От зрозумій, всі дивляться фільм, це їм лише нагадує про конкурс. А тут просто серед героїв, акторів, з’являєшся ти! Уяви, скільки радості буде в справжніх фанів!» ⠀ Я бачила на власні очі, що це зроблено з любов‘ю до фанів. І це дуже круто!!! ⠀ Дивіться! ⠀ І слухайте мою версію Volcano Man — залишу в сторіс! ⠀ P.S. На останніх фото дуже круті люди за кадром — музичний продюсер та головний оператор! ⠀ #netflix #EurovisionMovie
Джамала прокоментувала голлівудський фільм "Євробачення: Історія вогненної саги" Вона переконує, що у фільмі детально й правдиво показали те, що відбуваєтьсяза лаштунками Євробачення.
Співачка зазначає, що до артистів звертаються не на ім'я, а лише називають країну, а у випадку, якщо учасниквичерпав свій час –його просять звільнити сцену. Вона також не оминула увагою спілкування конкурсантів між собою, які часто можуть випалити перед виступом: "Шкода, твоя пісня за рейтингом дуже низько".
"Дуже круто показали основний "гріх": як виконавці під час підготовкипіснімайже завжди перестараються з постановкою, вбранням", –наголосила Джамала.
Співачка зауважила, що голлівудський фільм "Євробачення: Історія вогненної саги", до зйомок якого вона долучилася, гідно оцінили кіномани в Україні.
За її словами, стрічка увійшла в топ-10, а фани, судячи з усього, відчули любов, яку вклали у роботу режисери та сценаристи. Загалом, картина –"добра, світла сімейна комедія про ціль і мрію".