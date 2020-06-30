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Марго Роббі зіграє в новій франшизі "Піратів Карибського моря"

Марго Роббі зіграє в новій франшизі "Піратів Карибського моря"
08:18 Сьогодні Телеграф УНИАН
Студія Disney зніме новий фільм у всесвіті "Піратів Карибського моря". У центрі оповідання будуть жіночі персонажі, головну роль виконає акторка Марго Роббі. 29-річна кінозірка підписала контракт на головну роль в культовій франшизі, але вже без капітана Джека Горобця. Марго зіграє головну роль у фільмі, в якому ані сюжет, ані герої не будуть пов'язані з минулими серіями "Піратів Карибського моря".

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Примітно, що у новій кіноверсії всі головні ролі виконають жінки. Як зауважила сценартистка нового фільму Крістіна Годсон, нова картина стане "абсолютно оригінальною історією з новими персонажами". Вона вважає, що майбутній фільм не слід вважати побічним продуктом стрічки, в якій грав Джонні Депп.

Над створення проекту працюють сценарист Тед Елліот, який також працював над створенням оригінальних фільмів, і Крейг Мейзін, автор серіалу “Чорнобиль”.

Деталі сюжету наразі не повідомляються, проте відомо, що центрального персонажа франшизи — капітана Джека Горобця, роль якого традиційно виконував Джонні Депп, в ньому не буде.

Продюсером виступить Джеррі Брукхаймер, який брав участь у створенні всіх фільмів франшизи.

Зауважимо, Марго Роббі відома за ролями у фільмах "Хижі пташки", "Загін самогубців", "Одного разу в ... Голлівуді", "Я, Тоня" та "Вовк з Волл-стріт".

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Серія пригодницьких фільмів про піратів “Пірати Карибського моря” включає 5 кінострічок. Перший фільм (“Прокляття Чорної перлини”) вийшов в 2003 році, останній (“Мерці не розповідають казки”) — в 2017 році. Вони принесли творцям понад $ 4,5 мільярда. Фільми були зняті після відкриття атракціонів в Діснейлендах за підтримки кінокомпанії Walt Disney Pictures.

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Марго Робби, Пірати Карибського моря.

Автор:

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