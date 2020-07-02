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"Ближче до Землі з Заком Ефроном": актор зануриться у "свідомий" туризм

"Ближче до Землі з Заком Ефроном": актор зануриться у "свідомий" туризм
12:30 Сьогодні Телеграф УНИАН
Знаменитий актор Зак Ефрон вирішив взяти участь у новому тревел-шоу на Netflix.

Голлівудський актор Зак Ефрон ("Подвійне життя Чарлі Сан-Клауда", "Найвеличніший шоумен", "Гарний, поганий, злий") готується представити на стримінговому-сервісі Netflix новий документальний міні-серіал про подорожі з акцентом на здоровий і сталий спосіб життя.

У серіалі "Ближче до Землі з Заком Ефроном" (Down to Earth with Zac Efron), прем'єра якого відбудеться 10 липня 2020 року, актор буде подорожувати по різних місцях по всьому світу разом з експертом по здоров'ю Дарином Олиєном.

Разом вони братимуть безпосередню участь в найнеочікуваніших туристичних експериментах.

Люк Еванс та Ніколь Кідман знімуться у новому серіалі "Дев'ять ідеальних незнайомців"

Зазначимо, стійкий туризм передбачає велику соціальну відповідальність, виконання зобов'язань по відношенню до природи, а такох залучення місцевого населення у всі процеси, пов'язані з управлінням туристичною діяльністю.

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Сериал, Зак Эфрон, Актор, "Ближче до Землі з Заком Ефроном".

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Телеграф
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