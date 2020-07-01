Люк Еванс та Ніколь Кідман знімуться у новому серіалі "Дев'ять ідеальних незнайомців"

Серіал заснований на однойменній книзі Лінн Моріарті, яка створила "Велику маленьку брехню".

Люк Еванс ("Красуня і Чудовисько") приєднався до акторського складу нового серіалу Hulu "Дев'ять ідеальних незнайомців" (Nine Perfect Strangers), головні ролі в якому зіграють Ніколь Кідман і Мелісса МакКарті.

Як повідомляє Variety, шоу засновано на однойменній книзі Лінн Моріарті, автора хіта "Велика маленька брехня".

За сюжетом, Френсіс (МакКарті) приїжджає на оздоровчий курорт, щоб підлікувати спину і душевне здоров'я. Вона зачарована місцевим персоналом, головним лікарем Машею (Ніколь Кідман) і іншими пацієнтами. Однак згодом жінка розуміє, що люди, які тут знаходяться, абсолютно здорові. У спробі дізнатися, що їх тримає в лікарні, Френсіс відкриває страшну правду.

Серіал буде виходити на стрім-сервісі Hulu. Прем'єра намічена на 2021 рік.