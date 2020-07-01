"Білл і Тед 3": прем'єру комедійного фентезі перенесли

Прем'єра третьої частини фільму "Пригоди Білла і Теда" з Кіану Рівзом відклали.

Студія MGM перенесла прем'єру третьої частини культового фільму "Пригоди Білла і Теда" на більш пізній термін.

Про це повідомляє Variety.

Музична комедія Bill & Ted Face the Music з Кіану Рівзом і Алексом Уинтером в головних ролях вийде на екрани 28 серпня (раніше реліз був запланований на 14 серпня).

Режисером виступив Дін Парізо. Раніше був представлений знімок, де Білл і Тед показані з доньками - Біллі (Бригіта Ланді-Пейн) і Теа (Самара Вівінг). Також в мережі з'явився трейлер і постер картини.

Зміни пов'язані з пандемією коронавірусу і закритими досі в багатьох країнах кінотеатрами.