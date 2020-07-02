Відкриття кінотеатрів в Україні: обмеження і правила відвідування

Вже сьогодні, 2 липня, в Україні відкриваються кінотеатри. Вони працюють з встановленими правилами та обмеженнями, які діють в умовах карантину. LifeStyle 24 пропонує дізнатися нові ралії, які чекають кіноманів по всій країні.

Уряд дозволив роботу кінотеатрів з 2 липня 2020 року. Вони будуть функціонувати з дотриманням карантинних обмежень. Відсьогодні приймають глядачів такі кінотеатри, як"Планета кіно", "Жовтень", "Сінема Сіті", Multiplex. Проте пізні сеанси довелося скасувати, адже відвідувати їх можна лише до 22 години.

24 канал пропонує ознайомитися з іншими обмеженнями, які чекають кіноманів в Україні. Слід зауважити, що на безліч гучних прем'єр чекати не варто, адже у прокаті з'являться переважно касові стрічки попередніх років.

Правила та обмеження відвідування кінотеатрів