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Вівторок, 07.07.2020
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Голлівудські актори, які не побоялись зіграти Джокера

Голлівудські актори, які не побоялись зіграти Джокера
11:10 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: filmpro.ru
У 2021 році на любителів фільмів про Бетмена очікує велика прем'єра, адже на великий екран вийде перша частина трилогії Метта Рівза. Глядачі побачать чимало лиходіїв Готема у стрічці, зокрема, і Джокера.

Що відомо про нового "Бетмена"

Як раніше повідомлялося, нова стрічка про Бетмена буде не менш захоплива, аніж творіння Крістофера Нолана. Роль Брюса Вейна, який захищає рідний Готем від лиходіїв, зіграє Роберт Паттінсон. Саме йому, за сюжетом, доведеться розплутати моторошні смерті людей та розкрити чимало секретів, що приховує місто.

Окрім цього, режисер Метт Рівз вирішив не приховувати, що нова стрічка про Бетмена буде суттєво відрізнятись від попередніх, адже головний герой зіткнеться з багатьма лиходіями. Та і сама стрічка вийде більш детективна, аніж супергеройська.

Очікується і повернення у фільми Джокера –найнебезпечнішого лиходія, з яким довелось стикнутись Бетмену. За попередніми даними, на цю роль претендує Джонні Депп. І хоч автори проєкту не коментують цих чуток, у мережі вже створили фото, яке показує, як би актор виглядав в образі Джокера.

Джонні Депп може зіграти Джокера / Фото The Buzz Paper

Які актори перевтілювались у Джокера

Джокер став одним із найбезжальніших та найбільш непередбачуваних лиходіїв у супергеройських стрічках про Бетмена. Вперше цей персонаж з'явився на великому екрані у 1960-их роках, коли вийшов серіал "Бетмен". Тоді Джокер вперше постав перед глядачами, а лиходія зіграв актор Сесар Ромеро.

Цікаво, що образ для героя створювали за чорно-білою стрічкою –"Людина, яка сміється". Однак, як і в коміксах, волосся Джокера вирішили зробити зеленим, щоб підкреслити його безумність.

Сесар Ромеро в образі Джокера / Фото Groovy History

Вдруге кіномани побачили Джокера у стрічці 1989 року. Режисер Тім Бертом запросив на цю роль талановитого Джека Ніколсона, який у стрічці розкриває ім'я персонажа –Джек Нап'є. У фільмі вирішили пояснити образ лиходія, зазначивши, що усмішка була наслідком невдалої пластичної операції.

Джек Ніколсон у фільмі "Бетмен" / Фото Deadline

Таке трактування не сподобалось глядачам, тому змінити думку кіноманів щодо Джокера взявся Крістофер Нолан. Режисер створив одні з найкращих фільмів про Бетмена, які і досі очолюють списки найкращих фільмів. Роль Джокера Нолан віддав Гіту Леджеру.

Після смерті актора у 2008 році чимало представників Голлівуду відзначали, що зйомки у "Темному лицарі" були найгеніальнішою грою Леджера. Такої ж думки були і кінокритики, які посмертно нагородили його Оскаром.

Цікаво, що колеги Гіта Леджера неодноразово розкривали деталі зйомок. Так, Крістіан Бейл згадував, що його колега годинами проводив у гримерці та не дозволяв нікому наносити йому грим на обличчя. Так актор ще більше показував безумство свого персонажа. Окрім цього, у стрічці є багато імпровізацій Гіта Леджера, які по-справжньому лякали всіх учасників зйомок. Тому й образ Джокера у фільмі видався аж занадто реалістичним та сподобався усім глядачам.

Джокер у виконанні легендарного Гіта Леджера / Фото Quora

Епізодично Джокер з'явився у фільмі "Загін самогубців". Цю роль у стрічці виконав Джаред Лето.

Джаред Лето перевтілився у Джокера / Фото Kinomania

Персонаж настільки сподобався глядачам, що у Голлівуді вирішили розкрити історію лиходія. Фільм "Джокер" вийшов на великий екран у 2019 році та підкорив увесь світ. Прониклива історія американця з психічними розладами, який стає на бік злочинності, не залишила нікого байдужим. В цьому велика заслуга актора Гоакіна Фенікса, який неперевершено зіграв у стрічці та отримав за свою роботу престижні премії.

Гоакін Фенікс у ролі Джокера / Фото Планета кіно

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Голливуд, Кино, DC Comics.

Автор:

Телеграф
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