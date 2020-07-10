Серіал "Корона" продовжили на 6 сезон, який стане останнім

У той же час, він уточнив, що ніяких подій з сучасного життя монаршої родини глядачі не побачать.
"Я хочу, щоб було гранично ясним, що шостий сезон не наблизить нас до сьогоднішнього дня - він просто дозволить нам охопити той же період більш докладно", - додав він.
"Корона" продовжує піднімати планку з кожним новим сезоном. Ми з нетерпінням чекаємо, коли глядачі побачать майбутній четвертий сезон, і ми пишаємося тим, що підтримуємо бачення Пітера і феноменальний акторський склад і знімальну групу в шостому і останньому сезоні ", - йдеться в заяві потокового сервісу Netflix.
А ось шанувальники Меган Маркл будуть розчаровані - періоду її появи в житті королівської родини в серіалі не буде.
Нагадаємо, півроку тому Netflix оголосив, що п'ятий сезон серіалу буде останній. Отже королеву Єлизавету в шостому, як і в п'ятому сезоні, виконає Імельда Стонтон, а принцесу Маргарет - Леслі Менвілл.
Прем'єра четвертого сезону з Олівією Колман в ролі королеви Єлизавети запланована на кінець 2020 року.