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Серіал "Корона" продовжили на 6 сезон, який стане останнім

Серіал "Корона" продовжили на 6 сезон, який стане останнім
11:40 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Творці популярного телевізійного серіалу "Корона" знову змінили свою думку про загальну тривалість шоу і оголосили про те, що воно завершиться шостим сезоном. "Коли ми почали обговорювати сюжетні лінії для п'ятого сезону, незабаром стало ясно, що для того, щоб віддати належне багатству і складності історії, ми повинні повернутися до первинного плану і зробити шість сезонів", - прокоментував продюсер "Корони" Пітер Морган.

У той же час, він уточнив, що ніяких подій з сучасного життя монаршої родини глядачі не побачать.

"Я хочу, щоб було гранично ясним, що шостий сезон не наблизить нас до сьогоднішнього дня - він просто дозволить нам охопити той же період більш докладно", - додав він.

"Корона" продовжує піднімати планку з кожним новим сезоном. Ми з нетерпінням чекаємо, коли глядачі побачать майбутній четвертий сезон, і ми пишаємося тим, що підтримуємо бачення Пітера і феноменальний акторський склад і знімальну групу в шостому і останньому сезоні ", - йдеться в заяві потокового сервісу Netflix.

А ось шанувальники Меган Маркл будуть розчаровані - періоду її появи в житті королівської родини в серіалі не буде.

Нагадаємо, півроку тому Netflix оголосив, що п'ятий сезон серіалу буде останній. Отже королеву Єлизавету в шостому, як і в п'ятому сезоні, виконає Імельда Стонтон, а принцесу Маргарет - Леслі Менвілл.

Прем'єра четвертого сезону з Олівією Колман в ролі королеви Єлизавети запланована на кінець 2020 року.

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Все по темі:

Корона, Netflix, The Crown.

Автор:

Телеграф
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