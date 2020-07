"Безсмертна гвардія": автори кінострічки показали кадри бойової підготовки

У бойовику, доступному до перегляду на Netflix, Терон грає Енді, Андромаха Скіфську, яка вже більше 6000 років бореться з несправедливістю по всьому світу.

Бойових сцен у фільмі вистачає, а найбільш вражаюча з них - на самому початку, коли на борту вантажного літака розгортається рукопашна сутичка між Шарліз Терон і Кікі Лейн. "Чотири місяці попередньої підготовки дійсно дуже допомогли", - заявив Ернандес Insider, - "це велика робота, самопожертва, біль і синці. Тому що все це по-справжньому. Ніяких обманів. Ніяких дублерів-каскадерів".

Ернандес навіть змушував Терон і Лейн тренувати бойові руху самостійно перед дзеркалом. Лише після оволодіння необхідною технікою вони приступали до роботи з партнером-каскадером.

#TheOldGuard kicked my ass. Huge thank you to the amazing stunt/fight team and 2nd unit who led that ass-kicking - Jeff Habberstad, Brycen Counts, and Danny Hernandez. Love you guys! pic.twitter.com/6FrvUX4f53