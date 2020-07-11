"Безсмертна гвардія": автори кінострічки показали кадри бойової підготовки

Постановник бойових сцен "Безсмертної гвардії" Денні Ернандес дав інтерв'ю Insider, в якому розповів про чотири кропіткі і трудомісткі місяці роботи з Шарліз Терон, протягом яких навчав її бойовим мистецтвам, перш ніж приступити до зйомок фільму.

У бойовику, доступному до перегляду на Netflix, Терон грає Енді, Андромаха Скіфську, яка вже більше 6000 років бореться з несправедливістю по всьому світу.

Бойових сцен у фільмі вистачає, а найбільш вражаюча з них - на самому початку, коли на борту вантажного літака розгортається рукопашна сутичка між Шарліз Терон і Кікі Лейн. "Чотири місяці попередньої підготовки дійсно дуже допомогли", - заявив Ернандес Insider, - "це велика робота, самопожертва, біль і синці. Тому що все це по-справжньому. Ніяких обманів. Ніяких дублерів-каскадерів".

Ернандес навіть змушував Терон і Лейн тренувати бойові руху самостійно перед дзеркалом. Лише після оволодіння необхідною технікою вони приступали до роботи з партнером-каскадером.

#TheOldGuard kicked my ass. Huge thank you to the amazing stunt/fight team and 2nd unit who led that ass-kicking - Jeff Habberstad, Brycen Counts, and Danny Hernandez. Love you guys! pic.twitter.com/6FrvUX4f53 — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) July 9, 2020

"Ближче до зйомок сцен ми повторювали рухи кілька разів на день, щоб збільшити їх кардіо-тренування, тому що ми знали, що бойові сцени зніматимуться в кілька дублів", - заявив Ернандес.

За зізнанням режисера фільму Джині Прінс-Байтвуд в інтерв'ю Deadline, Кікі Лейн, яка ніколи раніше не займалася серйозними тренуваннями, відточувала майстерність два рази в день, п'ять днів на тиждень протягом декількох місяців. За її словами, такі жертви були потрібні для того, щоб глядачі могли захоплюватися атлетизмом цих двох жінок, адже тренування - це величезна частина репетиційного процесу.