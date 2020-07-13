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"Місію нездійсненну" не будуть знімати в Україні

"Місію нездійсненну" не будуть знімати в Україні
12:30 Сьогодні Телеграф artem.yavas Фото: Twitter
Кінороби знайшли в Україні цікаву локацію для зйомок, але цього виявилося недостатньо.

Нову частину легендарної франшизи «Місія нездійсненна» з Томом Крузом не будуть знімати в Україні.

Про це повідомив в Facebook кіножурналіст Артем Заяц. Він нагадав, що минулої осені Том Круз відвідав Україну разом з режисером «Нездійсненної місії 5 і 6» Крістофером Маккуоррі. Кінороби побували в Києві, Одесі та Львові в пошуках кіногенічних локацій.

Після цього в мережі з'явилися чутки, що певні епізоди 7-й чи 8-й частин «Нездійсненної місії» будуть зніматися в Україні. Один англомовний портал навіть заявив, що гості будуть раді розламати на камеру знаменитий столичний книжковий ринок «Петрівка», який готують до знесення.

Журналіст вирішив прояснити ситуацію, і звернувся до Крістофера Маккуоррі за коментарем.

«Ні, я не збирався [руйнувати ринок]. Хоча якщо ви покажете мені книжковий ринок, яке можна зруйнувати, я вам покажу, як це робиться. Ми дійсно вивчали Київ [на предмет цікавих локацій]... тобто правильно слід вимовляти "Київ", якщо не помиляюся... Ми провели скаутінг, розвідку, вивчили низку місць в Україні, і дійсно знайшли одну досить екстраординарну локацію... Але засідка зі зйомками "на виїзді" [тобто за межами США] така, що... ви знаходите місце, яке вам дуже подобається, і після цього слід знайти поблизу інші [підходящі місця і] ресурси, щоб виправдати перенесення величезного кінопроекту в цю країну. І ми просто... (пауза)... ми вже до того моменту знайшли дуже багато країн для нашого фільму. Але на якомусь етапі мені дійсно подобалася ідея познімати в Україні. І якщо у вас є книжковий ринок, який круто виглядає, з яким ви хотіли б, щоб я розібрався, — я можу подбати про нього для вас!», - заявив режисер.

Як зазначає журналіст, за чутками, Маккуоррі особливо придивлявся до морського вокзалу Одеси.

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«Але якщо читати між ввічливих рядків, то схоже, що інших цікавих локацій для екшн-зйомок в країні не знайшлося (тягнути в Україну величезну знімальну групу заради однієї-двох сцен дійсно не має сенсу). А може, у нас просто немає виробничих компаній, які б забезпечили такий великий кінопроект достатньою кількістю підкованих технічних фахівців. Третій можливий фактор — т. зв. кеш-рібейти, тобто відшкодування витрат. Голлівуд любить знімати в країнах, де за законом частину витраченого бюджету тобі відшкодовує приймаюча країна (тобто ти рекламуєш цю країну в своєму фільмі, в процесі забезпечуєш роботою і по суті безкоштовно «вчиш» чимало місцевих виконавців, а країна тобі за це в подяку компенсує ряд виробничих витрат», - підсумував Заяц.

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Том Круз, Місія Нейздійсненна.

Автор:

Телеграф
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