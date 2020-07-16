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В Україні знімають поліцейську комедію "Бурштинові копи"

В Україні знімають поліцейську комедію "Бурштинові копи"
12:39 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook
Українська кіноіндустрія продовжує працювати: на Київщині розпочались зйомки нового комедійного серіалу "Бурштинові копи". У мережі з'явились перші кадри зі зйомок.

За даними Держкіно, "Бурштинові копи" мають вийти на екран в лютому 2021 року. Створенням проєкту займаються представникиНЛО TV та студії "Мамахохотала", тому вже очікується, що фільм зможе розсмішити кіноманів.

У центрі сюжету "Бурштинових копів" опиниться життя патрульного Максима. Він з дитинства мріяв працювати в поліції та робити світ кращим, захищаючи інших. І все, здавалось би, йшло так, як планував головний герой, поки журналісти не натрапили на нього та його напарницю в "нестандартній ситуації" під час роботи.

Зйомки серіалу Бурштинові копи

Після скандалу Максим втрачає роботу в Києві та стає правоохоронцем у селі, розташованомув житомирських лісах. Та і там на головного героя чекатимуть пригоди: він з новим напарником Богданом стикаютьс з бурштиновою мафією та корумпованими поліцейськими.

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"Усім відомі популярні фільми про поліцейських –французька комедія "Таксі", американська "Поліцейська академія", "Погані хлопці" та інші. Ми ж вирішили створити по-справжньому українське кіно про українських поліцейських. Вважаю, що Україні потрібно більше фільмів, в яких правда і справедливість перемагають, і наші "Бурштинові копи" – саме така стрічка", –розповівпродюсер комедії Іван Мелашенко.

Головні ролі у фільмі "Бурштинові копи" отримали:

  • Євген Янович
  • Олег Маслюк
  • Дар’я Петрожицька
  • співачка Аліна Паш
  • Олександр Рудинський
  • Андрій Бурим
  • Аліса Тункевич 
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Кино, Бурштинові копи.

Автор:

Телеграф
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