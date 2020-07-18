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Серіал "Чорнобиль" отримав сім відзнак премії BAFTA TV

Серіал "Чорнобиль" отримав сім відзнак премії BAFTA TV
15:30 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Багатосерійна драма HBO про ядерну катастрофу «Чорнобиль» взяла сім нагород премії BAFTA TV.

Чорнобиль» був відзначений у 14 категоріях, у тому числі і як «Найкращий міні-серіал». З них багатосерійна драма взяла рівно половину - сім нагород: за режисуру, операторську роботу, музику, монтаж, костюми, роботу художника, звук.

Через коронавірус церемонію проводили не в прямому ефірі і без глядачів - її записали заздалегідь.

BAFTA розшифровується як British Academy of Film and Television Arts - Британська академія кінематографічних і телевізійних мистецтв. Свої нагороди за кращі кінофільми - їх зазвичай називають у просторіччі «британськими Оскарами»- вона вручає взимку (в цьому році тріумфатором стала військова драма Сема Мендеса« 1917 »). А премії за досягнення в області ТБ, які, мабуть, варто назвати «британськими« Еммі» або британськими «ТЕФІ», вручили в липні.

Втім, поки що роздали тільки частина нагород. Другу частину вручатимуть 31 липня.

Там будуть такі цікаві категорії, як

Краща драма (номіновані «Корона», «Кінець *** го світу», «Джентльмен Джек» та «Гирі / Хадзієв»),

Кращий міні-серіал ( «Чорнобиль», «Исповедь», «Жертва», «Чесноти»),

Кращий актор (Джаред Харріс за «Чорнобиль», Каллум Тернер за «Захоплення», Стівен Грем за «Чесноти» і Такехіро Хіра за «Гирі / Хадзієв»),

Краща актриса (Гленда Джексон за «Знайти Елізабет», Джоді Комер за «Вбиваючи Єву», Саманта Мортон за «Я - Кірсті» і Сюранн Джонс за «Джентльмена Джека»).

«Чорнобиль» - телевізійний міні-серіал в жанрі історичної драми, створений американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky.

«Чорнобиль» складається з п'яти серій, присвячених аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії і розслідування її причин. Творцем і сценаристом міні-серіалу виступив Крейг Мейзін, а режисером - Йохан Ренк. Головні ролі виконали Джаред Харріс, Стеллан Скарсгард і Емілі Уотсон. Прем'єра міні-серіалу відбулася в 2019 році.

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HBO, Чорнобиль, BAFTA TV..

Автор:

Телеграф
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