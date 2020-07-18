Брати Руссо знімуть найбільший блокбастер в історії Netflix з Раяном Гослінгом і Крісом Евансом у головних ролях.

Раян Гослінг і Кріс Еванс зіграють головні ролі у фільмі "Сіра людина", а Джо та Ентоні Руссо з AGBO поставлять свій перший блокбастер відтоді, як два роки тому вони встановили абсолютний світовий рекорд касових зборів від "Месників: Фінал".

Сценарій пишуть Крістофер Маркус і Стівен МакФілі на основі серії книг Марка Гріні з однойменною назвою.

В основі сюжету смертоносна дуель двох убивць: Ллойд Хансен, якого зіграє Еванс, полює по всій планеті за Джентрі (Гослінг), своїм колишнім напарником по службі у ЦРУ.

Початок зйомок заплановано на січень у Лос-Анджелесі, міжнародні локації будуть відомі пізніше.

Очікується, що фільм стане цілою франшизою, і Гослінг продовжить грати свого персонажа.

Netflix - американська розважальна компанія, постачальник фільмів і серіалів на основі потокового мультимедіа. Грунтувалася 29 серпня 1997 року Рідом Хастінгс і Марком Рендольф. Штаб-квартира знаходиться в Лос-Гатос, Каліфорнія.

13 січня 2020 року фільми Netflix отримали 24 номінації на кінопремію «Оскар», проте виграні були лише дві статуетки.