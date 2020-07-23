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Netflix опублікував постер і тизер нового сезону серіалу "Люцифер"

Netflix опублікував постер і тизер нового сезону серіалу "Люцифер"
12:02 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Прем'єра нового сезону шоу, заснованого на коміксах Ніла Геймана і Сема Кейта, відбудеться 21 серпня цього року.

Стримінговий сервіс Netflix представив постер п'ятого сезону популярного серіалу "Люцифер", який вже продовжили на шостий - він стане фінальним.

Прем'єра нового сезону шоу, заснованого на коміксах Ніла Геймана і Сема Кейта, відбудеться 21 серпня цього року.

Головні ролі виконали Том Елліс, Лорен Джерман, Кевін Алехандро та ін.

Сюжет серіалу розповідає про ангела Люцифера Морнінгстара, який вирішує трохи пожити на землі. І його вибір падає на Лос-Анджелес. У новому сезоні Михайло вирішить забрати життя свого брата, замінивши його. Всі будуть думати, що перед ними Люцифер. Однак незабаром Морнінгстар повернеться з пекла, щоб розібратися з братом.

Постер натякає, що в майбутніх епізодах буде ще більше палких романтичних сцен між Хлоєю Деккер і "дияволом". Тільки не ясно хто це - Люцифер Морнінгстар чи його брат-близнюк.

Нагадаємо, серіал розповідає про занепалого янгола Люцифера Морнінгстара. Його роль виконує Том Елліс. Люцифер вирішує трохи пожити на Землі, щоб краще зрозуміти людей. Для цього він відправляється до Лос-Анджелеса, адже це ж місто янголів.

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Netflix, Люцифер.

Автор:

Телеграф
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