HBO розпочав зйомки приквелу "Гри престолів"

Джерела видання Insider підтвердили початок виробництва серіалу «Будинок дракона» після того, як кілька фан-блогів поширили інформацію про кастинг актрис на ролі Рейніри Таргаріен і Алісенти Хайтауер - героїнь роману «Танець драконів».

Офіційний прес-реліз, випущений HBO в 2019 році, розкриває наступну інформацію про приквел.

Він буде знятий за романом «Вогонь і кров» і в десяти епізодах розповість історію Будинку Таргарієнів за 300 років до подій «Гри Престолів». Пілотну серію і кілька супутніх зніме режисер Мігель Сапочник, який поставив для «Ігри престолів» найбільш пам'ятні епізоди ( «Суворий будинок», «Битва Бастардо», «Довга ніч», «Дзвони»). Шоураннер приквелу виступив Райан Кондао (серіал «Колонія»).

"Дім дракона" розробляли упродовж декількох років (хоча назва змінювалася кілька разів за цей час). Це була фактично перша концепція, яку я представив HBO, коли ми почали говорити про шоу-приквел влітку 2016 року", – зазначив Джордж Мартін.

Деталі сюжету автори проєкту поки тримають у секреті. Водночас у ЗМІ підозрюють, що серіал "Дім дракона" буде містити історію про Танок драконів, або ж громадянську війну між Таргарієнами, яка розпалилась після смерті Візеріса I Таргарієна. Тоді принцеса Рейнір і принц Ейгон вступили у боротьбу за Залізний трон.

Перш ніж HBO підтвердив старт кастингу, з'явилася інформація, що творці серіалу шукають актрис на ролі дочки і дружини Візеріса I Таргарієна. Рейнір і Алісента - основні дійові особи в жорстокому протистоянні між двома гілками будинку Таргарієнів. Зйомки почнуться вже в 2021 році, в основу сюжету ляже роман «Танець драконів», події в якому відбуваються за 170 років до Гри Престолів».

Відомо, що кастинг ведеться, але який роман взятий за основу, коли шоу вийде на екрани (точно не раніше 2022 року і навіть, можливо, пізніше), де саме будуть проходити зйомки (шанувальникам, які сподівалися повернутися в Вестерос через два роки, доведеться потерпіти, бо пандемія COVID-19 сильно заважає знімального процесу). Достовірно відомо лише, що шоураннер «Ігри престолів» Девід Беньофф і Д.Б. Уайс не беруть участь у виробництві приквела.