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Новий сезон "Анатомії пристрасті" розповість про пандемію коронавірусу

Новий сезон "Анатомії пристрасті" розповість про пандемію коронавірусу
15:25 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
У 17 сезоні медичної драми "Анатомія пристрасті", яка виходить на каналі ABC вже більше 15 років, торкнуться теми пандемії коронавірусу.

Про це розповіла виконавчий продюсер серіалу Кріста Вернофф під час відеоконференції.

За словами Вернофф, у шоу є «можливість і відповідальність» досліджувати, як пандемія коронавірусу впливає на працівників охорони здоров'я.

«Ми збираємося зайнятися цією пандемією напевно, - сказала виконавчий продюсер. - Немає можливості бути тривалим медичним шоу і не передавати медичну історію нашого життя».

Також вона розповіла, що автори шоу зустрічаються з реальними лікарями, які діляться своїми історіями про боротьбу з пандемією Covid-19.

«Щороку до нас приходять лікарі й розповідають нам свої історії, і зазвичай вони розповідають свої найсмішніші або найбожевільніші історії. В цьому році це більше нагадувало терапію. Приходять лікарі, і ми перші, з ким вони розмовляють про подібні переживання. Вони буквально тремтять і намагаються не плакати, вони бліді, і вони говорять про це як про війну - війну, до якої вони не були підготовлені», - заявила Вернофф.

Сюжет дуже простий - головна героїня Мередіт Грей бере свою команду і починає боротися з пандемією COVID-19.

Зйомки 17 сезону серіалу поки не почалися через карантин. Тому прем'єра продовження Анатомії Грей може затриматися.

«Анатомія пристрасті» - американський телесеріал, створений Шонда Раймс. Прем'єра серіалу відбулася 27 березня 2005 на телеканалі ABC. У центрі сюжету - життя інтернів, лікарів та іншого персоналу лікарні «Сіетл Грейс», де розгортається основна дія. Втім, насправді серіал знімається в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

10 травня 2019 року ABC офіційно подовжив серіал на сімнадцятий сезон.

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Все по темі:

Анатомия Грей, Grey's Anatomy, Анатомії пристрасті.

Автор:

Телеграф
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