Новий сезон "Анатомії пристрасті" розповість про пандемію коронавірусу

Про це розповіла виконавчий продюсер серіалу Кріста Вернофф під час відеоконференції.
За словами Вернофф, у шоу є «можливість і відповідальність» досліджувати, як пандемія коронавірусу впливає на працівників охорони здоров'я.
«Ми збираємося зайнятися цією пандемією напевно, - сказала виконавчий продюсер. - Немає можливості бути тривалим медичним шоу і не передавати медичну історію нашого життя».
Також вона розповіла, що автори шоу зустрічаються з реальними лікарями, які діляться своїми історіями про боротьбу з пандемією Covid-19.
«Щороку до нас приходять лікарі й розповідають нам свої історії, і зазвичай вони розповідають свої найсмішніші або найбожевільніші історії. В цьому році це більше нагадувало терапію. Приходять лікарі, і ми перші, з ким вони розмовляють про подібні переживання. Вони буквально тремтять і намагаються не плакати, вони бліді, і вони говорять про це як про війну - війну, до якої вони не були підготовлені», - заявила Вернофф.
Сюжет дуже простий - головна героїня Мередіт Грей бере свою команду і починає боротися з пандемією COVID-19.
Зйомки 17 сезону серіалу поки не почалися через карантин. Тому прем'єра продовження Анатомії Грей може затриматися.
«Анатомія пристрасті» - американський телесеріал, створений Шонда Раймс. Прем'єра серіалу відбулася 27 березня 2005 на телеканалі ABC. У центрі сюжету - життя інтернів, лікарів та іншого персоналу лікарні «Сіетл Грейс», де розгортається основна дія. Втім, насправді серіал знімається в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.
10 травня 2019 року ABC офіційно подовжив серіал на сімнадцятий сезон.