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"Гру Престолів" названо найкращим серіалом XXI століття

"Гру Престолів" названо найкращим серіалом XXI століття
14:50 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
За результатами глядацького голосування на британському розважальному порталі Digital Spy найкращим серіалом XXI століття стала “Гра престолів”.

Результати голосування були опубліковані на сайті Daily Mail.

 За словами інсайдерів, користувачам було запропоновано вибрати своїх фаворитів зі списку 150 телешоу. До участі були відібрані тільки серіали, які почали виходити після 2000 року.

Так, "Гру престолів" назвали найкращим серіалом останнього століття. "Срібним" фіналістом став американський науково-фантастичний серіал "Дивні дива" від студії Netflix.

"Бронзовий" призер - британський науково-фантастичний телесеріал компанії Бі-бі-сі "Доктор Хто".

У першу десятку кращих серіалів століття також увійшли:

  • "Шерлок"

  • "Пуститися берега"

  • "Кращий пекар Британії"

  • "Вбиваючи Єву"

  • "Гевін і Стейсі"

  • "За службовими обов'язками"

  • "Чорнобиль"

Серіал Гра престолів заснований на циклі романів Пісня льоду й полум'я Джорджа Р. Р. Мартіна. Шоу має більше 50 статуеток Еммі. Фінальну серію восьмого сезону одночасно дивилися 19,3 мільйона осіб.

Також відомо, що останній сезон знімали протягом дев'яти місяців на 150 майданчиках у п'яти країнах - Великобританії, Ірландії, Іспанії, Хорватії та Ісландії. У склад знімальної команди разом з асистентами входило близько шести тисяч осіб.

Раніше телеканал HBO оголосив ім'я режисера пілотного епізоду приквелу популярного серіалу "Гра престолів", а також акторський склад проекту.

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Game of Thrones, Гра престолів, Найкращий серіал століття.

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Телеграф
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