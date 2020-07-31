"Netflix" зніме аніме за мотивами гри "Splinter Cell"

Компанії Netflix і Ubisoft анонсували партнерство для створення анімаційного серіалу за мотивами Splinter Cell. Сценаристом і виконавчим продюсером проекту виступить Дерек Колстад, який працює над франшизою «Джон Вік». Як повідомляє The Variety з посиланням на джерела, вже замовлено два сезони серіалу на 16 епізодів.

Про долю фільму за мотивами Splinter Cell, інформація про який раз у раз спливає багато років, інформації немає. Раніше передбачалося, що в повнометражній картині зніметься Том Харді, а продюсером виступить Безіл Іваник ( «Джон Вік», «Джон Вік 2», «Вбивця» і ін.).

Перша гра Splinter Cell вийшла в 2002 році. Пізніше вийшло шість сиквелів і велика кількість літературних адаптацій.

Splinter Cell - серія комп'ютерних ігор в жанрі стелс-екшену, яку курировав американський письменник Томом Кленсі. Головний герой серії - Сем Фішер - спеціальний агент вигаданого підрозділу АНБ, що спеціалізується на прихованому проникненні. У ході декількох ігор Фішер руйнує плани терористів, які загрожують безпеці США.