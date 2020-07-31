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31 липня вийшов другий сезон "Академія Амбрелла"

31 липня вийшов другий сезон "Академія Амбрелла"
Оновлено 21:58 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Другий сезон, ще до прем'єри на Netflix, критики назвали чудовим, кращим, ніж перша глава, більш динамічним. Хоча по їх же відгуками, у другому сезоні відбувається все майже те ж саме, що і в першому.

Події серіалу Netflix розгортаються в Далласі 1960-х років. В опублікованому уривку можна побачити перші атаки СРСР і США.

У серіалі за мотивами коміксів вокаліста "My Chemical Romance" Джерарда Уея знялися Еллен Пейдж, Роберт Шіен, Том Хоппер, Джастін Х. Мін, Девід Кастанеда та інші. Другий сезон «Академії Амбрелла» можна буде подивитися на Netflix вже з 31 липня.

Сюжет розповідає про команду супергероїв, які через багато років знову зустрічаються після смерті свого прийомного батька і дізнаються про наближення кінця світу, який їм і належить зупинити.

Нагадаємо, що перший сезон вийшов в 2019 році і його рейтинг від критиків був 75% і від глядачів 85%.

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Все по темі:

Netflix, Академия Амбрелла.

Автор:

Телеграф
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