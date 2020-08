У США знімуть різдвяну мелодраму про кохання одностатевої пари

Американський телеканал Lifetime анонсував роботу над першим святковим фільмом про кохання представників ЛГБТ.

У США знімуть перший різдвяний фільм про кохання одностатевої пари в рамках серії фільмів It's a Wonderful Lifetime (Це прекрасний час). Новий фільм отримав назву Різдвяна декорація (The Christmas Set Up), повідомляє Good Morning America.

Фільм розповідає історію Г'юго, юриста з Нью-Йорка, який приїжджає до батьків на канікули в Мілуокі. Там його мати хоче звести сина з його таємним коханням - Патріком, який надзвичайно розбагатів. Стосунки Г'юго та Патріка спалахують з новою силою, але тут Г'юго отримує вигідне кар'єрне підвищення, яке вимагає переїзду до Лондона.

Примітно, що раніше представники ЛГБТ-спільнот звинуватили телеканали Lifetime і Hallmark в неуважності до ЛГБТ в їхніх святкових програмах.