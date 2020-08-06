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В мережі з`явився трейлер серіалу "Виховані вовками" від Рідлі Скотта

В мережі з`явився трейлер серіалу "Виховані вовками" від Рідлі Скотта
12:54 Чт, 6 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
На YouTube-каналі HBO Max вийшов трейлер нового фантастичного серіалу Рідлі Скотта «Вихований вовками». Проект розповідає про двох андроїдзів, які спостерігають за людською колонією на якійсь планеті. Коли між людьми починають виникати розбіжності і конфлікти на грунті віри, то вирішувати їх теж належить тим самим андроїдам.

Фільм розповість про далеке майбутнє, де Земля була знищена в ході масштабної війни. Дітей, що вижили на невідомій планеті виховують два андроїди: Матір і Батько. Вони запрограмовані захищати дітей - вони оберігають їх і навіть читають казки.

У центрі фільму - андроїд на ім'я Мати, зіграна актрисою Амандою Коллін. Ця героїня - одна з двох андроїдів, яким доручено ростити дітей на таємничій планеті після того, як Земля була знищена. Мати запрограмована захищати дітей, і одного разу вона стикається з несподіваною загрозою з боку людей.

Проте одного разу вони стикаються з іншими людьми.

У перший сезон увійде 10 серій. Серіал вийде в онлайн-кінотеатрі HBO Max 3 вересня.

Рідлі Скотт зняв перший і другий епізод серіалу, а також виступив шоураннером разом з Аароном Гузіковскі, які раніше працювали над «Полонянками». Одну з ролей, до речі, виконує Тревіс Фіммел з «Вікінгів».

Про те, що Скотт планує зняти свій перший серіал, стало відомо восени 2018 року. А в минулому році режисера «Чужого» і «Радника» попросили зняти рекламу для Turkish Airlines - вийшов шестихвилинний триллер «Подорож».

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Все по темі:

Ридли Скотт, HBO Max, Виховані вовками.

Автор:

Телеграф
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