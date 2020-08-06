В мережі з`явився трейлер серіалу "Виховані вовками" від Рідлі Скотта

Фільм розповість про далеке майбутнє, де Земля була знищена в ході масштабної війни. Дітей, що вижили на невідомій планеті виховують два андроїди: Матір і Батько. Вони запрограмовані захищати дітей - вони оберігають їх і навіть читають казки.
У центрі фільму - андроїд на ім'я Мати, зіграна актрисою Амандою Коллін. Ця героїня - одна з двох андроїдів, яким доручено ростити дітей на таємничій планеті після того, як Земля була знищена. Мати запрограмована захищати дітей, і одного разу вона стикається з несподіваною загрозою з боку людей.
Проте одного разу вони стикаються з іншими людьми.
У перший сезон увійде 10 серій. Серіал вийде в онлайн-кінотеатрі HBO Max 3 вересня.
Рідлі Скотт зняв перший і другий епізод серіалу, а також виступив шоураннером разом з Аароном Гузіковскі, які раніше працювали над «Полонянками». Одну з ролей, до речі, виконує Тревіс Фіммел з «Вікінгів».
Про те, що Скотт планує зняти свій перший серіал, стало відомо восени 2018 року. А в минулому році режисера «Чужого» і «Радника» попросили зняти рекламу для Turkish Airlines - вийшов шестихвилинний триллер «Подорож».