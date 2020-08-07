Кіану Рівз повернеться до ролі кілера Джона Уіка

Кримінальний бойовик «Джон Вік 4» є продовженням однойменних фільмів, що виходять на екрани починаючи з 2014 року. Незмінним виконавцем головної ролі залишається Кіану Рівз. Готуючись до ролі, він наполегливо тренується. Такий відповідальний підхід до роботи відрізняє Рівза від багатьох акторів і є запорукою успіху картини, адже всі бойові сцени виглядають максимально достовірно. Через пандемії COVID-19 дата виходу фільму на екрани була перенесена.

Студія Lionsgate розробляє сценарій п'ятої частини кримінального трилера Чаду Стахелскі і Девіда Літч з Кіану Рівзом в головній ролі. При цьому четвертий фільм франшизи вийде тільки в 2022 році.

Кіану Рівз повернувся в серію сіквелів, в яких «Джон Вік 4» і «Джон Вік 5» будуть зніматися послідовно. Зйомки сіквелів почнуться в 2021 році, в даний час розробляється сценарій.

«Ми зайняті підготовкою сценаріїв для наступних двох частин нашої франшизи про Джона Уіке, в 2022 році в кінотеатрах повинен з'явитися" Джон Вік 4 ". Ми сподіваємося почати зйомки четвертої і п'ятої частини на початку наступного року», - сказав глава студії Lionsgate Джон Фельтхаймер

Дата релізу «Джона УІКа 4» запланована на 27 травня 2022 року. Спочатку фільм повинен був вийти 21 травня 2021-го. Також планується спін-офф історії у вигляді серіалу «Континенталь» про готель для найманих вбивць. Історія про кілера у відставці, яка поки що викладена в трьох фільмах, принесла Lionsgate прибуток в 584,2 млн.

Кіану Рівз, який зіграв у трьох частинах, в даний момент зайнятий у зйомках «Матриці 4».