Ніколь Кідман та Х’ю Грант в ексклюзивному трейлері серіалу “Відіграти назад”

Драматичний серіал "Відіграти назад", в головній ролі якого знялася зірка "Аквамена" Ніколь Кідман, нарешті отримав дату старту, а заодно і оновлений трейлер. Ролик з'явився на офіційному Youtube-каналі мережі HBO.

Спочатку планувалося, що шоу за книжкою Джин Ханфф Кореліц "Ти мала знати" вийде в ефір у травні, одночасно із запуском стримінгу HBO Max, але через пандемію коронавірусу і повсюдний карантин прем'єру довелося відкласти.

Глядачам серіал стане доступний 25 жовтня.

“Наскільки добре ми когось знаємо? Наскільки добре ми знаємо людей, які, на нашу думку, дійсно близькі нам?” За словами режисера та виконавчого продюсера Сюзанн Бір, ці питання будуть у центрі майбутнього міні-серіалу.

Створена та написана Девідом Келлі (Велика маленька брехня), “Відіграти назад” – це історія Грейс (Ніколь Кідман) та Джонатана Фрейзера (Х’ю Грант), надзвичайно успішної подружньої пари з Нью-Йорку, чиє життя перевернулося після “насильницької смерті та ланцюгів жахливих одкровень”.

За сюжетом успішна нью-йоркська психотерапевтка Грейс Сакс готується до чергового піку у своїй кар'єрі – виходу власної книжки. Але у день презентації зникає чоловік Грейс, до того ж їй повідомляють, що вона – головна підозрювана у жорстокому вбивстві. Жінці доведеться пройти крізь зраду рідних і величезний стрес, щоби взяти себе в руки і почати все заново заради сина. Крім Кідман в складному детективному трилері з'являться Х'ю Грант і Дональд Сазерленд.

У серіалі, також, знімаються Едгар Рамірес, Ноа Юп, Лілі Рейб, Нома Думезвені, Дональд Сазерленд та багато інших.