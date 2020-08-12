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"Зоряний шлях" розширюється: Nickelodeon готує новий мультсеріал

"Зоряний шлях" розширюється: Nickelodeon готує новий мультсеріал
13:00 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Канал Nickelodeon запустив виробництво анімаційного серіалу по всесвіту "Зоряного шляху".

Новий проект отримав назву "Зоряний шлях. Дарування". Керівником нового мультсеріалу призначений Бен Хібон, який займався анімацією фільму "Гаррі Поттер і дари смерті. Частина 1".

"Внесок Бена в світ анімації незміренний, і нам дуже пощастило, чтому придбали його для нового проекту. Як неймовірний оповідач і будівельник світу з особливим баченням, його оригінальний підхід пожвавить персонажів зовсім по-новому", - сказав Ремсі Найто, виконавчий віце-президент з виробництва та розвитку анімації Nickelodeon Group.

Новим шоу автори планують розширити фантастичний всесвіт "Зоряного шляху". Мультсеріал розповість історію про групу підлітків, які не сприймають ніякі закони. Хлопці виявлять занедбаний корабель Зоряного флоту і використовують його для дослідження всесвіту.

Прем'єра мультсеріалу відбудеться на Nickelodeon в наступному році.

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Все по темі:

Nickelodeon, Зоряний шлях, Гаррі Поттер і дари смерті. Частина 1.

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Телеграф
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