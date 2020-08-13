Перенесень більше не буде: "Нові мутанти" виходять в прокат

Компанія Disney нарешті запускає новий фільм про мутантів в кінотеатрах.

Супергеройський хоррор "Нові мутанти" повинен був стати перезапуском кінофраншизи "Люди Ікс". Але з різних причин, вихід фільму за останні два роки переносився безліч разів, і ось нарешті - нарешті картина виходить в прокат. Принаймні, про це свідчить лист з графіком прем'єр, яке розіслала компанія Disney.

У листі йдеться, що старт продажу квитків на "Нових мутантів" дозволений з ранку 18 серпня, а показ картини на території США почнеться з 28 серпня. В афішах українських кінотеатрів вихід фільму запланований на 3 вересня.

Картина розповість про групу підлітків-мутантів з суперздатностями, яких тримають під замком в спеціальній установі. Замкнені в чотирьох стінах герої поступово формують нову команду Людей Ікс.

Головні ролі у фільмі зіграли Блю Хант, Чарлі Хітон, Мейсі Вільямс, Аня Тейлор-Джой і Генрі Зага. Режисером виступив Джош Бун. У разі успіху картини він планує випустити два сиквел.

Відзначимо, що регулярні переноси прем'єри переслідували "Нових мутантів" ще з 2018 року. Спочатку фільм здався студії недостатньо страшним і його довелося перемонтувати, потім виходу картини завадила угода про покупку студії 21st Century Fox корпорацією Disney, а потім прем'єру кілька разів переносили через коронавірус.