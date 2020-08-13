Серіал "Корона": знайдений актор на роль чоловіка Єлизавети II в останніх сезонах

Стріммінг Netflix вибрали актора на роль принца Філіпа в останніх двох сезонах біографічного серіалу "Корона".

Автори серіалу про Єлизаветі II запросили на роль чоловіка королеви зірку серіалу "Гра престолів" і драми "Два тата" 73-річного Джонатана Прайса. Він зніметься в п'ятому і шостому сезонах драми разом з Імельдою Стонтон і Леслі Менвілл.

Прайс прийде на зміну Тобайасу Мензіс уі Мету Сміту, які виконували роль чоловіка королеви в перших сезонах серіалу.

Серед найбільш примітних ролей Джонатана Прайса варто виділити роль Його Воробейшества в Грі престолів, головну роль в антиутопії Террі Гілліама "Бразилія" і роль папи Франциска в драмі Фернанду Мейрелліша "Два папи", за яку він був номінований на Оскар 2020.

Нагадаємо, що прем'єра четвертого сезону намічена на листопад цього року. Новий сезон охопить події до початку 90-х років, в ньому глядачі познайомляться з Маргарет Тетчер і Діаною Спенсер.